Pik ne demek? Filyasyon ne demek? Plato ne demek? Tıbbi terim olarak plato dönemi ne anlama geliyor? Pik anlamı nedir? Filyasyon anlamı nedir?
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Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel

Pik ne demek? Filyasyon ne demek? Plato ne demek? Tıbbi terim olarak plato dönemi ne anlama geliyor? Pik anlamı nedir? Filyasyon anlamı nedir?

Koronavirüsle mücadele sürecine yetkililerin yaptığı açıklamaları dikkatle takip eden vatandaşlar, yapılan açıklamalarda sık sık kullanılan pik, filyasyon ve plato dönemi terimlerinin anlamlarını merak ediyor. Peki, pik ne demek, filyasyon ne demek, plato ne demek?

15.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:51
Pik ne demek? Filyasyon ne demek? Plato ne demek? Tıbbi terim olarak plato dönemi ne anlama geliyor? Pik anlamı nedir? Filyasyon anlamı nedir?

Corona virüse karşı uyarılarda bulunan yetkililer yaptıkları açıklamalarla vatandaşlara önemli bilgiler veriyor. Yapılan açıklamalarda pik, filyasyon ve plato gibi terimler sık sık kullanılırken buterimlerin anlamları merak ediliyor. İşte vatandaşların merak ettiği tıbbi terim olarak plato ne anlama geliyor? Pik anlamı nedir? Filyasyon anlamı nedir, pik ne demek, filyasyon ne demek, plato ne demek gibi soruların yanıtları!

FİLYASYON NEDİR, NASIL OLUR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

PİK YAPMAK NE DEMEK?

Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor. Corona virüsü vakalarında hastalığın en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi pik noktası olarak adlandırılıyor.

Türk Dil Kurumu'na göre pik ne demek?

Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.

Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır.

PLATO DÖNEMİ NE DEMEK?

Plato dönemi genellikle diyetisyenlerin kullandığı bir terimdir. Kilo vermenin durduğu dönem plato dönemi adı verilmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Nisan'da değindiği plato dönemi ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısında duraklamaya, stabilleşmeye girildiğini çok net görüyoruz. Sosyal medyada 0,21 oranından bahsediliyor. Çünkü Türkiye, artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği, vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte plato çizme dönemine geldiği için oran, ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Üçlü, dörtlü rakam olduğunda farklılıklar görülmüş olur. Ölüm oranı düştüğünde bu tablonun farklılaştığını net görürüz. Erken dönemde 1,3'lerden 2,1'lere geldiğini görmüş oluyoruz. Çünkü artık burada bir duraklama, stabilleşme dönemine piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz."

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