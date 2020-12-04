Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen Udi Hindi yağı nedir: Udi Hindi faydaları nelerdir?

Udi Hindi bitkisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da tavsiye edilen şifalı otlar arasında yer alır. faydaları saymakla bitmeyen bu bitkinin farklı kullanım yöntemleri bulunmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen Udi Hindi yağı nedir: Udi Hindi faydaları nelerdir?

Udi Hindi bitkisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da tavsiye edilen şifalı otlar arasında yer alır. faydaları saymakla bitmeyen bu bitkinin farklı kullanım yöntemleri bulunmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen Udi Hindi yağı nedir: Udi Hindi faydaları nelerdir?

Hadîs-i Şerîf; 'Tedavilerin en iyisi hacamat ve udi hindi ile tedavidir.'

UDİ HİNDİ YAĞI NEDİR?

Udi Hindi, Doğu Asya topraklarında yetişen bir ağaçtan elde edilmektedir. Çin'de yoğun olarak görülen bu ağaç, her mevsim yaprakları bulunan ve mevsim geçişlerinden etkilenmeyen bir türdür.

Türkiye'de Udi Hindi'nin yetiştirilme amacı ise süs bitkisi olarak kullanmasıdır. Ancak Udi Hindi, yalnızca bir süs bitkisi olmakla kalmayıp, birçok hastalığa iyi gelen eşsiz bir şifa deposu olma özelliğine sahiptir.

UDİ HİNDİ YAĞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Udi hindi tütsüsü; bu ağacın odun kısmı ve kabukları ateşte yakıldığında etrafa hoş bir koku yaymaktadır.

Udi Hindi, çok eski zamanlarda tüccarlar tarafından, Arap ülkelerine getirilmiş bir bitkidir. Bu nedenle bir diğer adı da 'Kust-i Bahri'dir (Aquilaria agallocha). Beyaz renkte olanları bu adla anılırken siyah olanlarına ise 'kust-i hindi' denir.

Udi hindi bitkisinin bilinen bir diğer adı da 'öd ağacı'dır.

Udi hindi, koku alanında ve tıpta kullanılan bir bitkidir.

UDİ HİNDİ FAYDALARI

Udi hindi tozu, bal ile karıştırıldığında antibiyotik özelliğine sahip olup enfeksiyon hastalıklarında fayda sağlamaktadır.

Mikropları atar.

Boğazı yumuşatır ve boğaz ağrılarına iyi gelir.

Burun tıkanıklığı için de etkilidir. Çocuklara ve yetişkinlere udi hindi ile burun damlası hazırlanıp uygulanabilir.

Bademcik iltihabı ve genel iltihaplanma durumlarında udi hindi otu etkili olmaktadır.

Balgam sorunu yaşayanlar, udi hindi tüketerek solunum yolunu rahatlatılabilirler.

Mide ağrısında etkilidir.

Hoş bir kokuya sahip olması nedeniyle ağız kokularını giderir.

Vücut direncini güçlendirip bedeni hastalıklara karşı korur.

Stresi, yorgunluğu gidererek vücuda enerji verir.

Cildi yeniler. Maske olarak uygulandığında ölü derileri atar ve lekelerin giderilmesini sağlar.

Hafif dereceli yanıklar ve egzama hastalığında tercih edilen bir bitkidir

UDİ HİNDİ YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Vücudu mikroplardan arındıran ve enfeksiyon-iltihaplardan kaynaklanan hastalıkların tedavi edilmesinde oldukça etkili olduğu gözlemlenen udi hindi yağı, 1 bardak ılık suyuna 1-2 damla udi hindi yağı damlatılarak içilmesi tavsiye edilmektedir. Her gün taze olarak hazırlanarak tüketilen karışımı, zaman içinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığı gözlemlenmektedir. Udi hindi yağı ve suyu karıştırıp gargara yapıldığında ise boğazı temizleyerek ağrı ve öksürüğü dindirmektedir. Ancak uzmanlar yağdan ziyade toz olarak satılan baharatının tüketilmesini tavsiye etmektedir.

UDİ HİNDİ TOZU NASIL TÜKETİRLİR?

Diğer baharatlar gibi oldukça kolay muhafaza edilebilen ve tüketilen udi hindi tozu, bal ya da pekmezle karıştırılarak sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Hastalıklara karşı vücut direncini arttıran takviye edici gıda olarak ilaç niyetine günde 1 ya da 2 tatlı kaşığı tüketilebilmektedir. Özellikle mevsim geçişlerinde çok sık görülen solunum yolu hastalıklarına karşı korucu olan udi hindi, tüm dünyada ölüm saçan korona virüse karşı dahi koruyucu olduğu belirtilmektedir.