Perakende günleri 'Ceza' ile başladı

04.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:52

Soysal tarafından bu sene 19.'su düzenlenen Perakende Günleri'nin bu yılki içeriği 'hız, akıl ve teknoloji' üzerine kuruldu.

Moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını Soysal Kurucusu Suat Soysal'ın yaptığı Perakende Günleri'19' güne rap müziğin efsane ismi CEZA ile başladı. Perakende Günleri 2019'un bu seneki yeniliklerinden biri de 'Uzmanlık Sahneleri' olurken, perakende sektörü ve ilgili tüm sektörlerin güncel durumunu tartışmak, çözüm yolları üretmek, sektörün geleceğine yön vermek ve sektördeki yenilikleri paylaşmak üzere alanında uzman yabancı ve yerli konuşmacılarla sektör temsilcileri bir araya geldi.

Perakende Günleri 19'da uzmanlık sahneleri fark yaratacak…

Soysal Kurucusu Suat Soysal açılış konuşmasında şu şekilde konuştu: "Perakende Günleri 19 yaşında. Büyük bir değişim yaşayarak 19. yaşımızı kutluyoruz. Bu sene mekân, koltuk, ışık, fuar değişikliği gibi birçok değişim yaşadık. En büyük değişim ise herkesin bir arada olması. Yani fuarlar ve konferans iç içe… Buna ek olarak programımızı tamamen değiştirdik. Hep yapmak isteyip mekândan dolayı yapamadığımız uzmanlık sahneleri bu yılki en büyük yeniliğimiz. Fuar çok hareketli bir şekilde akıyor. Akış içerisinde bol etkinliğimiz var. Fuar firmalarımız da arttı. Fuar firmaları ile yıl boyunca her türlü detayı beraber paylaştık. 86 kuruluşumuz var. AVM'den teknolojiye, perakendeden hizmet sektörüne kadar tüm firmalar Perakende Günleri 19'da buluştu.

2019'da perakende bize güzel şeyler söyledi"…

Başkanla 5 Dakika oturumunda konuşan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Alp Önder Özpamukçu dikkat çekici sayılar vererek perakende sektörünü değerlendirdi. 2019'un ilk çeyreğinde perakende sektörünün %5 büyüdüğünü vurgulayan Özpamukçu şu şekilde konuştu: "TAMPF olarak perakendenin nerdeyse tamamını kapsıyoruz. Tabii daha da geliştireceğiz. Bu konuda tedarikçiler, lojistikçiler, servis sağlayanlar olsun istiyoruz. Perakende bize bu yıl güzel şeyler söylüyor. Üçüncü çeyrek itibariyle özellikle reel büyüme %5 olarak gerçeklemiş. %6 ile gıda lider durumda. Gıda dışı büyüme de %2 olarak gerçekleşmiş. Perakende çalışan sayısında ise %4 civarında artış söz konusu. Maalesef gıda dışında bir parça küçülme var. Metrekare değişimlerinde ise gıdada %7'lik bir büyüme görülürken, gıda dışında bunun sabit olduğunu görüyoruz. Eylül sonu itibariyle tüketim derinliği kayboluyor. Perakende sektöründe kadın ve genç istihdamı çok önemli. Bu yıl umut verici bir yıl oldu ancak servis sağlayıcılar sektörün gelişimine göre biraz geride kalmaya başladı. Bu durum e-ticaret lojistiğinde de söz konusu. Bunun sebebi de kârlılıkların yaratılamaması. Burada kapasite geliştirilmeli. Bir diğer büyük bariyer de söylemler; Tanzim satış gibi. Serbest satışa halel gelmemeli. Yetkililerden beklentimiz bu gibi konularda adım atarken muhakkak istişare etmeleri"

Başkanla 5 Dakika oturumunun diğer konuğu olan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer şu noktalara dikkat çekti: "Turizm Sektörü, 2019'u %3'ün altında ufak bir reel büyüme ile kapatacak gibi gözüküyor. Reel büyüme dediğimiz zaman enflasyonun tek hanelere inmesi önemli. 2020 yılında enflasyonun %8'e ya da tek hanelere ineceği bir ortamda ciroları %20 artırabiliriz. Ciroların bir kısmı mevcut mekanlardan, bir kısmının da yeni yatırımlardan gelmesini bekliyoruz. Gelecek sene önemseyeceğimiz konu 'yatırım ortamının iyileşmesi'... Ortadoğu gelmese yanmıştık diyen çok fazla insan var. Aslında değil, çünkü biz çok başka bir şey satıyoruz. Perakendenin sadece deneyim satan tek segmenti ve sektörü biziz. Tamamlayıcı bir oyuncuyuz. Özellikle AVM ve high street özelinde insanların orayı yaşam merkezine çevirme unsuruyuz. Ama bizden aldığınız ürün aslında deneyim oluyor. Ortadoğu'da ise mesela restoranda başlangıçtan tatlıya her şey istiyorlar. Deneyim yaşamak isteyenler ise ortamdan mutlu olmayabiliyorlar. Deneyim yaşatmak isteyen bizler için bu çok da iyi bir profil değil" dedi.

Aslı Şafak'ın moderatörlüğünde "Perakende de Ultra Değişim" konulu panelde Trendwatching.com Genel Müdürü Henry Manson ve Opet Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin konuşmacı olarak yer aldı.

Deneyim önem kazanıyor…

Trendwatching.com Genel Müdürü Henry Mason: "Bildiğiniz gibi sektörde heyecan verici bir değişim ve dönüşüm var. Büyük resme baktığımızda, sadece perakendede değil genel tüketici sektöründe '3 trend' ön plana çıkıyor. İlki, 'tüketicinin zamanı etkili bir şekilde kullanabilmesi ve müşteriye deneyim yaşatmak', ikincisi ise 'veri'. Artık hayatımızda çok fazla veri var. Sosyal medya, lokasyon ve duygu verileri gibi bir de yapay zekâ var, bunları kullanarak müşteri deneyimini kolaylaştırmak önemli. Üçüncüsü de 'dönüşüm'. Sektörün sınırları değişiyor. Markalar dönüşüyor, başka alanlarda faaliyet gösteriyor. Yani sınırlarını aşıp başka markalarla iş birliği yapıyor. Örneğin, Starbucks, ABD'de çoğunlukla büyümeyi sadece gelip alıp giden arabalardan elde ediyor. Biliyorsunuz Starbucks deneyim sunan bir firma. Ancak müşteriler gelip alıp gitmek istiyor. Buna rağmen Starbucks deneyimi de ihmal etmiyor. 30 bin m2'lik alanlar açıyor. Kahve çekirdeklerinin macerasını paylaşıyor. Her iki alanda da büyüyorlar"dedi.

Opet Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin şu şekilde konuştu:" Ultramarket konsepti ile bir kazanma ekosistemi oluşturmak arzusundayız. Ultramarket; hem bayiler, hem markalar hem de müşterinin kazan kazan ilişkisinin bir dönüşüm hikayesi. Müşterilerimiz çok kıymetli lokasyonlarda bulunan Ultramarketlerimize 7 gün 24 saat ulaşabiliyorlar. Bu özelliği ile akaryakıt istasyonları ciddi bir ihtiyacı karşılıyor. Tüm ürün kategorilerimiz tüketicinin 360 derece ihtiyacını karşılamak üzere dizayn ediliyor. OPET Ultramarket, market içinde market konsepti ile iş birliği modelinin ülkemizde kendi sektöründe tek örneği"

Media Markt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ise: "Perakende çok ciddi bir dönüşüm içerisinde, teknoloji ve internetin hayatımıza girmesiyle, birdenbire çoklu kanallar oluştu. Böylece alışverişin her noktadan yapılabileceğini gördük ve bambaşka bir dünyaya ilerlemeye başladık. Biz de kendimizi müşterinin her türlü talebine karşılık verebilmek için dönüştürerek tüm kanalları pür bir şekilde birleştirdik. Yeni nesil perakendecilikte dört ana başlıktan bahsedebiliriz. İlki, 'Müşteriyi dinlemek ve ne istediğini anlamak'. Müşteri dinlemek için anketler yeterli değil, sosyal medyada kulağınız olmalı. Çağrı merkezleri ise sorun giderme yeri olarak değil, mesajların dinlenildiği yer olmalı. Biz Türkiye'nin en çok tercih edilen çok kanallı perakendecisi olmak istiyoruz. Skorumuzu 3 yıl içinde 14'ten 50'ye çıkardık. İkincisi ise, 'Çoklu Kanal', günümüzün tüketicisi alışverişini istediği yerde istediği şekilde yapıp, teslimatının da istediği yere gönderilmesini istiyor. Üçüncüsü 'One Stop Shop', Ürüne dair tüm hizmetlerin tek bir noktadan verilmesini sağlayarak müşterilerimizi memnun edip; devamında tekrar tekrar mağazamıza çekmeyi hedefliyoruz. Dördüncüsü de 'Big Data Yönetimi', Ayda 6 milyon kişi mağazalarımıza geliyor ve üretilen milyarlarca veriyi iyi işleyerek tüketicilerimizi iyi tanıyıp hizmetimizi geliştiriyoruz. Doğru ürünleri doğru fiyatlarla doğru sayıda müşterilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Akinon Kurucu Ortağı Tolga Tatari konuşmasında: "Tüketicinin özel indirim günlerine (Black Friday) olan ilgisi git gide artıyor. Geçen kasıma göre markalar cirolarını %138 artırdılar. Ama bu artış tüketiciler daha fazla harcadığı için değil. Sepet başına tutar %14 artmış ama %20 daha az ürün satılmış. Daha az ürün daha pahalıya satılmış. 60'a yakın firmamızın 1.2 milyon ziyaretini 1 milyona yakın siparişe çevirmeyi başardık. E-ticaret için kullanılan altyapılardan bir türlü memnun olamıyoruz. Türkiye'de 2-3 senede bir kullandığımız altyapıyı değiştirmeye kalkıyoruz ve bir değiştirme harekâtı ortalama 255 gün sürüyor. Çok ciddi bir para sokağa atılıyor. Biz Akinon olarak bu süreyi 85 güne indirdik ve artık dünyanın en büyük teknoloji firmalarıyla rekabet ediyoruz. Omnitron isimli bulut tabanlı bir platform yarattık kendisi birçok kanalı düzenleyerek (only channel yöntemi) markaların satışlara ve müşteri deneyimine odaklanmasını sağlıyor. Bu durum, çalıştığımız bütün markaların büyüme oranlarına yansıdı. Bu sene markalarımız, Akinon üzerinden 8 milyon sipariş alarak 1.7 milyar TL'lik bir ciro yaptı" şeklinde konuştu.

Dijital devrimin şirket değerine etkisi büyük…

Vestel Genel Müdürü Ergün Güler ise: "2005'te dünyanın en büyük 10 şirketinde 1 dijital şirket varken bu yıl 10 şirketin 7'si Amazon, Facebook vb. gibi dijital şirketler. Dünyada start-up olarak başlayan milyar dolar seviyesine gelen 275 unicorn şirketi var. İlk 25 şirketin değerleri 7 milyar dolar ile 75 milyar dolar arasında değişiyor. Zirvede ise TikTok var. Türkiye'de en değerli şirketin değeri 6 milyar dolar. Biz Vestel olarak, dijital devrimi gerçekleştirerek dolar bazında büyümemizi artırmak istiyoruz. Son beş yılda şirketin yaklaşımını Start-Up mantığına çekmeye çalışıyoruz ve bu yolda şirketi 7 yaş gençleştirdik. Genç uzman arkadaşlarımıza sorumluluk ve yetki veriyoruz. Yaptığımız tüm projeleri 1200 bayimizle entegre şekilde yürütüyoruz. Biz artık televizyon satmak istemiyoruz, hizmet olarak vermek istiyoruz ki müşterimizle sürekli iletişimde olalım. Her ay temasta olduğumuz 25 bin abonemiz var ve Ocak ayında yerli operatörümüz Vestelcell ile bütün mağazalarımızda hizmette olacağız" dedi.

