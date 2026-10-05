Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı

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Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Yemen güçleri, Taiz vilayetinin batısındaki Dhubab bölgesinde ve Babülmendep Boğazı çevresindeki stratejik noktalarda kontrol sağlandığını açıkladı.

TESLİM OLAN HUSİ GÜÇLERİNİ ZIRHLI ARAÇLA EZDİLER

Dhubab Havalimanı ile Babülmendep Boğazı yakınında kaydedilen görüntülerde ise Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinin teslim olan İran destekli Husi güçlerini zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde ayrıca bazı Husi güçlerinin, zırhlı araca ateş ederek karşılık verdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı