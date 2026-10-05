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Bolu'da kestane tezgahları açıldı, Düzce'den günlük gelen ürünler ilgi görüyor

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Bolu'da kestane tezgahları açıldı, Düzce'den günlük gelen ürünler ilgi görüyor
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Bolu'da havaların serinlemeye başlamasıyla kestane pazar tezgahlarında yerini aldı. Düzce'den günlük getirilen kestaneler boylarına göre 250, 300, 350 ve 400 liradan satılırken, pazarcı esnafı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Bolu'da havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, pazar tezgahlarında yerini aldı. Düzce'den günlük olarak getirilen kestaneler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte Bolu'da kış hazırlıkları da başladı. Kış aylarının geleneksel lezzetleri arasında yer alan kestane, pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Tezgahlarda boylarına göre farklı fiyatlardan satılan kestanelere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Pazarcı esnafı Yakup Taşkıran, kestane satışlarının havaların soğumasıyla başladığını belirterek, ürünleri Düzce'den günlük olarak getirdiklerini söyledi. Taşkıran, "Kışın gelmesiyle beraber kestane satışlarımız başladı. Kestaneler Düzce'den geldi. Taze ve günlük olarak getirip Bolu'da satıyoruz. Vatandaşların ilgisi var. Kestane, evlerde özlenen bir lezzet olduğu için tüketiliyor. Eskiden beri gelenek olduğu için tercih ediliyor. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor, özlemişler. Fiyatları boylarına göre 250, 300, 350 ve 400 liraya satılıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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