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Formula 1'in ardından İstanbul'a iki dev organizasyon daha

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Formula 1'in ardından İstanbul'a iki dev organizasyon daha
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Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), 2027 sezonu Formula 2 ve Formula 3 takvimini duyurdu. Takvimde İstanbul Park pisti de yer aldı. İşte detaylar...

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 2 ve Formula 3 şampiyonalarının 2027 sezonu yarış takvimlerini resmi olarak duyurdu. Dört kıtaya yayılan 14 ayaklı takvimde Türkiye de yer alırken, heyecanla beklenen mücadelelerin adresi İstanbul Park pisti oldu.

İSTANBUL VE MEXICO CITY TAKVİME EKLENDİ

Asya, Okyanusya, Avrupa ve Amerika kıtalarını kapsayacak olan 2027 F2 ve F3 takvimine İstanbul Park ile birlikte Mexico City de ekim ayında düzenlenecek etaplarla yeni dahil olan iki lokasyon olarak eklendi.

SEZONUN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Sezon, mart ayında Formula 1 ile eş zamanlı olarak Sakhir’de başlayacak ve ardından doğrudan Cidde etabına geçilecek. Avrupa ayağı haziran ayında Monte Carlo ile açılış yapacak; temmuz ayında ise yaz tatili öncesinde Silverstone ve Spielberg yarışları art arda gerçekleştirilecek. Ekim ayında motor sporları tutkunlarını ağırlayacak olan İstanbul Park, geleceğin Formula 1 şampiyon adaylarının kıyasıya mücadelesine sahne olacak.   

Hamza Temur
Hamza Temur
Haberler.com
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