Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler
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Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler

Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler Yardım kasasının zorlandığını fark eden cemaat, kamera kayıtlarını izleyince durumu anladı Antalya'da girdikleri camiden elleri boş dönen, iki şüpheliden birinin sebilden su içmesi gülümsetti.

Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler

Yardım kasasının zorlandığını fark eden cemaat, kamera kayıtlarını izleyince durumu anladı

ANTALYA - Antalya'da girdikleri camiden elleri boş dönen, iki şüpheliden birinin sebilden su içmesi gülümsetti. İki şüphelinin camiye merdivenlerden çıkması ve sebilden su içmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İki şüphelinin ayakkabıyla girdiği cami içinde çorapla gezdikleri de dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık girişimi Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'ndeki Tekkeli Camii'nde meydana geldi. Öğle namazına kısa süre kala camiye gelen cemaatten İsmail Yıldırım, çelik kasa şeklindeki yardım kutusunun altına boyaların döküldüğünü ve açılmak için zorlandığını fark etti. Güvenlik kamerasının da yönünün terse çevrildiğini fark eden Yıldırım, hırsızlık olayından şüphelendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Yıldırım, iki kişinin camiye yan bölümden girerek merdivenle ikinci kata yürüdüğünü ve içeri giren iki kişiden birinin su içi, kameranın yönünü çevirdiğini gördü. Görüntüler üzerine Yıldırım durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Camide inceleme yapan polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinde ise iki şüphelinin rahat tavırları pes dedirtti. Avlusuna girdikleri caminin merdivenlerinden ikinci kata çıkan iki şüpheli, buradaki pencereden caminin içine ulaştı. Ayakkabılarını çıkarmayı ihmal etmeyen ve caminin giriş bölümüne gelen iki şüpheliden birisi önce sebilden 2 bardak su içti. Caminin içinde bir süre dolaşan ve alacak bir şey bulamayan şüpheliler, gözlerine girişteki çelik yardım kasasını kestirdi. Fark ettikleri güvenlik kamerasının yönünü yukarı çeviren iki şüpheli, çelik kasayı açamayınca camiden elleri boş döndü.

"Bu kez elleri boş döndü"

İsmail Yıldırım, camiden 3 ay önce de 15 bin lira değerinde büyük klima motorunun çalındığını söyledi. Bugün öğle saatlerince camiye geldiğinde küçük çelik kasanın altına boyalın döküldüğünü ve açılmaya çalışıldığını fark ettiğini dile getiren Yıldırım, "Güvenlik kamerasının yönü de yukarı çevrilmiş. Arka taraftan ikinci kata çıkıp, küçük pencereden içeri girmişler. Burada çelik kasayı zorluyorlar ama açamıyorlar. Sebilden suda içiyorlar. Sonra gidiyorlar" diye konuştu.

Camiye hırsızların dadandığını, muslukları dahi plastiğe çevirdiklerini ifade eden Yıldırım, "2-3 ayda bir burayı yokluyorlar. Ama bu sefer eli boş döndü" dedi.

Yıldırım, kısa süre sonra camide kursların başlayacağını belirterek, cami tuvaletinde madde kullanan şahısların önlenmesi için de yetkililerden yardım istedi.

Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler
Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler
Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler
Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler
Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler
Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler
Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler
Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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