Pazar'da şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
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Pazar'da şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

İhlas Haber Ajansı / Hızır Tonyalı - Haberler | Güncel

Selin yıkıp geçtiği Batı Karadeniz'in ardından sağanak yağış uyarısı yapılan Ordu ve Rize'de de zor anlar yaşandı. Ordu'da iki mahalle sular altında kalırken, Rize'de Pazar-Hemşin karayolunda kopmalar meydana geldi.

Türkiye, yangın felaketlerinin ardından bu kez de sellerle boğuşuyor. Batı Karadeniz'de günlerdir etkili olan sağanak yağışın ardından Bozkurt ve İnebolu ilçesinde büyük yıkım yaşandı. Sinop'ta da birçok yapı sular altında kaldı. Batı Karadeniz'in ardından uyarı yapılan Doğu Karadeniz'de de yağış etkili olmaya başladı.

ÜNYE'DE İKİ MAHALLE SULAR ALTINDA

Ordu'nun Ünye ilçesinin kırsal mahallerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Çiğdem ve Yeşilkent mahallerinde sağanak etkili oldu. Çiğdem Mahallesinin Muhtarı Osman Demir, gün boyunca devam eden sağanağın özellikle 65 haneli Düz Sokak'ta hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Ünye-Kumru yolu üzerindeki büzlerin tıkandığını belirten Demir, "Yağışın etkisini biraz olsun azaltmasıyla birlikte kendi çabamızla açtık, kepçeyi bekliyoruz. Belediyenin, mahallemizin girişinde yaptırdığı istinat duvarının altı da suyun etkisiyle boşaldı. Mahallemizden geçen Kuru Dere'nin taşması sonucu yollar araç trafiğine kapandı" dedi.

Pazar'da şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

FATSA BELEDİYE BAŞKANI: GEREKLİ OLMADIKÇA ÇIKMAYIN

Ordu'da şiddetli yağışların etkisini gösterdiği ilçelerden biri de Fatsa oldu.İlçede akşam saatlerinde şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezinde bazı yollar suyla dolarken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın sürdüğü bölgede su baskını nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Belediye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı.

Pazar'da şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Yağış yarın akşama kadar devam edecek, vatandaşlarımız gerekli olmadıkça dışarıya çıkmasınlar" dedi.

RİZE'DE İLÇE MERKEZİ SULAR ALTINDA

Rize'den bugün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış Çayeli ilçesinin ardından Pazar ilçesinde de etkili oldu. İlçe merkezinde bir çok yer yağmur suları nedeniyle göle dönerken, Çarşıbaşı mevkiindeki 7 dükkana su bastı. Rögarlar tıkanırken, vatandaşlar tıkalı rögarları kendi imkanları ile açmaya çalıştı. Vatandaşlar ve esnaf belediye ekiplerine her yağmurda yaşanan manzara nedeniyle tepki gösterdi.

Pazar'da şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

YOLDA KOPMALAR MEYDANA GELDİ

İlçenin Yukarı Soğuksu mahallesinde de heyelanlar meydana gelirken, mahalle mezarlığındaki bazı mezarlar toprak kayması nedeniyle zarar gördü. Pazar-Hemşin karayolunda kopmalar ve heyelanlar meydana gelirken, ulaşımşiddetli yağmur ve heyelanlar nedeniyle güçlükle sağlandı.

Pazar'da şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Pazar'da şiddetli yağış etkili oldu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hızır Tonyalı

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