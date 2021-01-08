Payitaht Abdülhamid 133. bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid 8 Ocak Cuma akşamı 132. yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in bu haftaki bölümünde Mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetinde olan Karaso'nun Büyük Mason Locası'nda toplanan masonlara bir sürprizi vardır. İşte, Payitaht Abdülhamid 133. yeni bölüm fragmanı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 133. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hechler Abdülhamid'i köşeye sıkıştırdığını zannederken yenilmiştir. Öfkesi gittikçe büyümektedir. Osmanlı'ya karşı Rumeli topraklarında, Avusturya İmparatoruyla Rus Çarını da dahil ettiği bir tertip yapar. Abdülhamid Hechler'in yapacaklarını önceden öğrenip tedbir almak için Halil Halid'e bir görev verir. Mahmut Paşa da Sebahattin yoluyla Hechler'in niyetini öğrenmeye çalışacaktır.

İhaneti ortaya çıkan Zülüflü İsmail Paşa tutuklanır. Abdülhamid mahkemesi görülüne dek kardeşine şefkatle muamele edilmesini ister. Ancak Hechler'in planıyla Zülüflü hastanelik olur. Abdülhamid'in çabaları, sarayda işkence gören Paşa haberlerine engel olmaya yetmez. Hechler Zülüflü Paşa'nın fotoğraflarını payitaht sokaklarında herkese gösterir. Amacı karışıklık çıkarmak, Zülüflü'nün mahkemesini bu karışıklık içinde gördürmektir.

Payitahta yayılan hastalık Meziyet'e de bulaşmıştır. Hızla ilerleyen salgın, Abdülhamid'in öngörüsü ile durdurulabilir. Zekiye Sultan'ın alıkonulduğundan kimse haberdar değildir. Zekiye kendisini bırakması için Marco'ya cazip bir teklif sunar. Zekiye, Marco'yu ikna edip elinden kurtulabilecek midir?

Bidar Sinan'dan aldığı bilgilerle adım adım, iz sürerek Blavatsky'e yaklaşmaktadır. Büyük kötülüğün arkasında Blavatsky'in olduğunu bulabilecek midir?

Halil Halid ve Mahmut, Hechler'in kurduğu tertipleri öğrenebilecekler mi? Abdülhamid aldığı bilgilerle Hechler'in tertibini ve Rumeli'deki hesaplarını bozabilecekler mi?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU NEDİR?

Mücadele! 1896'da, Sultan Abdülhamid'in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyacak olan "Payitaht – Abdülhamid", dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ''Yunan Harbi''ne yer veriliyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI KİMDİR?

Bülent İnal (Abdülhamid)

Özlem Conker (Bidar Kadın Sultan)

Hakan Boyav (Mahmud Paşa)

Selen Öztürk (Seniha Sultan)

Saygın Soysal (Theodor Herzl)

Ezgi Eyüboğlu (Ahsen)

Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir)

Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa)

Gözde Kaya (Hatice Sultan)

Duygu Gürcan (Naime Sultan)

Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa)

Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso)

Kaan Turgut (Sabahattin)

Elif Özkul (Fehime Sultan)

İbrahim Kendirci (Yusuf)

Aydın Sigalı (Osman Paşa)

Fatih Sevdi (İzzet Paşa)

Taner Ertürkler (Selim Paşa)

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ SEZON OYUNCULARI

İsmail Hakkı: (Eşref Aziz):

Sinema ve tv dizilerinin beğenilen oyuncusu İsmail Hakkı, Payitaht'a gelenekçi, gözü pek, vatanına, Sultanını ve bayrağına kötü söz söyletmeyen, hırsız yakalamakta mahir, gündüz üniformalı komiser, gece ise kabadayı kimliği ile çapraşık cinayetleri çözen ve her meselenin önünde gözünü kırpmadan duran Komiser Aziz Baba karakteriyle giriyor.

Cansu Fırıncı (İzak Fernandez):

Sevilen dizi oyuncusu Cansu Fırıncı, Payitaht'a çılgın, zeki ve ilginç, saplantılı huyları olan İzak Fernandez karakteriyle katılıyor. Karaso'yla işbirliği içinde izleyeceğimiz Fernandez'i, geçmiş aile hesaplaşması intikamıyla Abdülhamid'e ekonomik ve anarşik hamleler içeren saldırılarıyla izleyeceğiz.

Hakan Bilgin (Mika):

Tiyatro, dizi ve TV'nin beğenilen oyuncusu Hakan Bilgin, Payitaht dizisine Ermeni Devrim Federasyonu'nun üç büyük kurucusundan biri olan Mika karakteri ile katılıyor.

Ali Buhara Mete (Manyas):

Ekranların beğenilen oyuncusu Ali Buhara Mete Payitaht'a tarihi bir şahsiyet olan Manyasizade Refik Bey olarak bilinen gizemli, kendinden emin ve bilgeç tavrı ile konuştuğu kişileri etkileyen Manyas karakteri ile giriyor.

Yılmaz Meydaneri (Avlonyalı Sadrazam Ferit Paşa):

Deneyimli oyuncu Yılmaz Merdaneli, Payitaht'a Batılı devletler tarafından desteklenen Avlonyalı Sadrazam Ferit Paşa karakteri ile giriyor.

Mehmet Korhan Fırat (Tatavlalı):

Oyuncu Mehmet Korhan Fırat diziye Payitaht'ın bütün Ermeni külhanbeyleri ve küçük çaplı kabadayılarının emrinde olduğu Tatavlalı karakteri ile giriyor.

Alara Turan (Fatma Sultan):

Ekranların genç ve güzel oyuncusu Alara Turan Payitaht dizisine 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni, Aliye Sultanın ablası Fatma Sultan olarak giriyor. Saraya gelişlerinin Bidar ve Naime'yi huzursuz ettiği Fatma Sultan'ı da babasının yaşadıklarından dolayı sorumlu tuttuğu amcası Abdülhamid'e tavrı nasıl olacak?

Eren Dinler (Talat Paşa):

Tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve TV oyuncusu Eren Dinler, Payitaht'ın yeni sezonunda Talat Paşa'ya hayat verecek.

Burak Haktanır (Eskidarlı Vahap):

Sinema ve dizi oyuncusu Burak Haktanır, Payitaht'a Komiser Aziz'in has adamı Eskidarlı Vahap karakteri ile katılacak. Görüntüsünün aksine bitirim kimliği ve kaytan bıyıkları ile kavga ve çatışmanın içinde izleyeceğimiz Eskidarlı Vahap'ı kendisine verilen görevlerin ve emanetlerin peşinde bir karakter olarak seyredeceğiz.

Gökşin Saraç (Aliye Sultan):

Genç oyuncu Gökşin Saraç, Payitah'ın 5. sezonuna, 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni Aliye Sultan olarak giriyor.