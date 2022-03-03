PayFix Yeni Nesil Dijital Cüzdan

PayFix nedir online dijital cüzdan ile her yerden ücretsiz para gönderme ve payfix fatura ödeme hizmetleri.
Teknoloji geliştikçe, ödeme alışkanlıkları da değişiyor. Bunların başında yer alan para transferleri, artık daha hızlı ve kolay olmaya başladı. Günümüzde, global anlamda kullanılan pek çok ödeme kanalı ve para transfer aracı bulunuyor. Ancak bunların pek çoğu güvenilir platformlar olmadığı için uzun ömürlü olmuyor. İşte tam da bu amaçlar için oluşturulan ve gelişmiş teknolojinin en önemli ödeme aracı olarak kabul gören Payfix, güvenilir bir dijital cüzdan olma yoluna hızla ilerliyor.Bu uygulama, diğer tüm finansal ve bankacılık uygulamaları gibi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluşu'nun lisanslandırdığı güvenilir bir uygulamadır. Uygulamanın 6493 numaralı kanun kapsamında verilen lisans bilgilerine, resmi web sitesi üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca uluslar arası pek çok sertifikaya da sahip olan site, yine resmi web adresi üzerinden bu sertifikalarını merak edenler için paylaşmaktadır. Özellikle de sosyal medya mecralarında adından sık sık söz ettirmeyi başaran bu Payfix dijital cüzdan hakkında merak edilen pek çok kon bulunuyor. İşte yeni nesil dijital cüzdan Payfix ve ona dair merak edilen tüm ayrıntılar.Payfix Nedir? Payfix nedir sorusu son zamanların en sık aratılanları arasında bulunuyor. Payfix yeni nesil bir dijital cüzdandır. Yani fiziki materyallere ihtiyaç duyulmadan, paranın yönetilmesini sağlayan ve bunu yaparken de kişisel veri, güvenlik gibi kriterleri önemseyen bir araçtır. Üstelik kullanım kolaylığı açısından da, milyonlarca insanın tercihi olmuş olan bu uygulama, tek tıkla dünyanın öbür ucuna para gönderme işlemlerinizde dahi yanınızda. Elbette uygulamanın tek avantajı bu değil. İşte milyonlar tarafından merak edilen uygulamanın kullanıcılarına sağladığı bazı avantajlar; Kullanım kolaylığı sayesinde, eğitim durumu ve finansal okuryazarlığı ne olursa olsun, her kitleye hitap eden bir ara yüze sahiptir, Kişisel veri ve ürün güvenliği konusunda, ilgili mevzuatlara bağlı, güveniliri bir uygulamadır, Hızlı ve güçlü alt yapı sağlayıcıları sayesinde daima zamanında işlemlerinizin gerçekleşmesini sağlamaktadır, İnternete bağlanılabilen her noktadan, mekan kısıtı söz konusu olmaksızın para transfer işlemlerini gerçekleştirebilmektedir, Tahsilat ve ödeme gibi, para transfer işlemlerinin bel kemiğini oluşturan aksiyonları almak, yalnızca dakikalar sürmektedir, Aslında uygulama, tüm para transfer, gözlem, işlem ve yatırım gibi aksiyonların tek kanaldan yapılmasını sağlayan, günümüz teknolojisinin önemli araçlarından biridir. Her banka için farklı internet bankacılığı uygulaması kullanmak yerine, paranızı tek bir uygulamadan yönetebilir ve zamandan kazanabilirsiniz.
Payfix Bireysel Kullanım
Payfix bireysel kullanım, kişisel para transfer ve ödeme işlemlerinizde kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Tıpkı internet bankacılığı gibi, kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapabileceğiniz bu uygulama sayesinde, para yükleme, para transferi, fatura ödeme, kamu ödemeleri gerçekleştirme ve alışveriş yapma gibi pek çok alternatife sahip olunabilmektedir. Üstelik yapacağınız transfer ve alışverişlerden gelen iadeler de, aynı gün içerisinde hesabınıza yüklenmektedir. Artık bu dijital cüzdanı kullanarak alışveriş yapabileceğiniz pek çok online alışveriş sitesi bulunmakta.
Payfix Kurumsal Kullanım
Uygulama yalnızca bireysel bir dijital cüzdan değildir. Bu uygulama sayesinde, pek çok kurumsal işleminizi de hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Payfix kurumsal anlamda, sanal pos, mobil pos, kurumsal kart ödeme işlemleri, tek tahsilat ve tekrarlı tahsilat işlemlerinde kullanabileceğiniz profesyonel bir platform. Böylece tek tek her bankanın internet bankacılığını kullanmak yerine, tek bir uygulamadan tüm paranızın ve tahsilatlarınızın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bu da operasyonel maliyetlerinizin büyük ölçüde düşmesini sağlayacak önemli bir ayrıntıdır. Üstelik uygulama, kurumsal çözüm odaklı yapısı ve günün her saati hizmet veren destek hattı sayesinde, oluşabilecek her türlü soru ve sorunda yanınızdadır.
Para Transfer İşlemleri
Yeni nesil dijital cüzdan, kullanım kolaylığı sayesinde, her yaşa ve eğitim durumuna hitap eden bir uygulamadır. Eğer bu uygulama aracılığı ile para transfer ve ödeme işlemleri yapmak isterseniz, öncelikle cüzdanınıza para yüklemeniz gerekecektir. Bunun için yapmanız gereken tek şey, paranızın bulunduğu bankanın dijital bankacılığından, mobil uygulamasından, telefon şubesinden, ATM'sinden ya da fiziki şubelerinden dijital cüzdanınıza para aktarmaktır. Bunu yaparken açıklama kısmına Payfix cüzdan numarasının yazılması gerekmektedir. İlgili tutar EFT saat dilimleri içerisinde cüzdanınıza aktarılacak ve para transfer, ödeme, alışveriş ve yatırım işlemleri için kullanıma hazır hale gelecektir.Eğer kendi cüzdanınızdan başka bir cüzdana ya da banka hesabına EFT, havale yapmak isterseniz, yine takip etmeniz gereken adımlar oldukça basittir. Bunun için mesai saatleri içerisinde bulunduğunuza dikkat etmeli ve uygulamadaki para transfer adımını kullanmalısınız. Bu adımdan, dilediğiniz banka hesabına, dilediğiniz tutarı gönderebilirsiniz. Ayrıca Payfix dijital cüzdan ile, günün her saati başka bir dijital cüzdana, yine yurtiçi yurtdışı para gönderme işlemleri menüsünden para gönderebilirsiniz. Resmi tatillerde dahi yapabileceğiz bu işlem için, hesabınızda para olması ve karşı tarafın cüzdan numarasını bilmeniz yeterli olacaktır.
Dijital Cüzdan İle Online Alışveriş
Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde, insanlar daha çok online alışverişe yöneldi. Ancak her site kart numarasını paylaşmak için yeterli derecede güven vermeyebiliyor. İşte bu noktada devreye giren dijital cüzdanınız, internet üzerinden, güvenle alışveriş yapmanızı sağlıyor. Ancak bunun için, alışveriş yapacağınız sitenin bu uygulama ile anlaşmasının olması gerekmektedir. Payfix cüzdan numaranız ile yapacağınız bu alışverişlerden anında yüzde 10 indirim kazanabilir ve dijital cüzdan kampanyalarından faydalanabilirsiniz.
Fatura ödemeleri de artık online şekilde, daha güvenli ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Uygulama internet, doğalgaz, elektrik ve su gibi faturalarınızı rahatlıkla ödeyebileceğiniz dijital bir cüzdandır. Bunun için uygulamadaki online ödeme menüsüne giriş yapmalı ve ödeyeceğiniz faturaya ilişkin istenilen bilgileri girmelisiniz. Fatura ödeme saatleri içerisinde, hiçbir komisyon ve ek vergi ödemeden, güvenle işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulama üzerinden yapabileceğiniz diğer önemli bir işlem de kamu ödemeleridir. Özellikle de vergi, resim, harç, dosya masrafı, icra borcu gibi ödemelerinizi bu uygulamadan gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için UYAP platformundan oturum açmalı ve ödeme seçeneği olarak Payfix'i seçmelisiniz.
Payfix'e Nasıl Üye Olunur?
Payfix dijital cüzdan kullanmak için öncelikle uygulamayı akıllı telefonunuza indirmeli ve üyelik işlemi gerçekleştirmelisiniz. Dilerseniz masa üstü bilgisayarlarınızdan da uygulamanın resmi web adresinden giriş yapabilirsiniz. Bunun için saatlerinizi alacak bir prosedür izlemenize ve gereksiz evrak doldurma işlemlerine katlanmanıza gerek yoktur. Sizden istenen birkaç bilgiyi doğru ve eksiksiz bir şekilde üyelik formuna girdikten dakikalar sonra, üyeliğini aktifleşecek ve cüzdanınız kullanılabilir hale gelecektir.Uygulama, kullanıcıları için avantajlarla dolu bir dünya sunuyor. Aslında Payfix'e nasıl üye olunur sorusu da bu denli çok kampanyayı tek bir çatı altında toplamasından kaynaklanıyor. Bu dijital cüzdanı kullanarak yapacağınız pek çok online işlemde, uygulamanın sağladığı indirimlerden faydalanabilirsiniz. Uygulama bu kampanyalara özel duyuruları resmi web adresi üzerinden yapmaya devam ediyor. Ayrıca uygulamanın haftanın 7 günü, kesintisiz hizmet veren bir destek hattı da bulunuyor. Hem Türkçe, hem de İngilizce destek alabileceğiniz bu hat, söz konusu olabilecek tüm soru ve sorunlarda yanınızda. Sizler de avantajlarla dol bir dünya ile tanışmak ve paranızı tek çatı altında, güvenle yönetmek isterseniz hemen Payfix'li olun. https://www.payfix.com.tr