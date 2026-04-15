Haberler

Dev gemi Aliağa açıklarında karaya oturdu

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Aliağa ilçesi açıklarında limana yanaşmak üzere seyreden Bahama bayraklı yük gemisi karaya oturdu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, geminin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlattı.

İzmir’in Aliağa ilçesi açıklarında limana yaklaşan Bahama bayraklı dev yük gemisi karaya oturdu. Olay bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, ekipler gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Aliağa Limanı’na seyir halindeki gemi henüz bilinmeyen bir nedenle manevra sırasında kontrolünü kaybederek sığ alana oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve liman ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE BAŞLATILDI 

Yetkililer, geminin bulunduğu noktadan çıkarılması için römorkörler eşliğinde kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İNCELEME SÜRÜYOR 

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda çevre kirliliği oluşup oluşmadığı da ekipler tarafından kontrol ediliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

