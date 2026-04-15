Dev gemi Aliağa açıklarında karaya oturdu

İzmir’in Aliağa ilçesi açıklarında limana yaklaşan Bahama bayraklı dev yük gemisi karaya oturdu. Olay bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, ekipler gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Aliağa Limanı’na seyir halindeki gemi henüz bilinmeyen bir nedenle manevra sırasında kontrolünü kaybederek sığ alana oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve liman ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE BAŞLATILDI

Yetkililer, geminin bulunduğu noktadan çıkarılması için römorkörler eşliğinde kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda çevre kirliliği oluşup oluşmadığı da ekipler tarafından kontrol ediliyor.