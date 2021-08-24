Parkinson nedir? Parkinson hastalığı belirtileri nedir? Parkinson tedavisi var mı?

Halk arasında titrek felç veya titreme hastalığı olarak bilinir. Parkinson hakkında Parkinson hastalığı nedir? Parkinson belirtileri! başlıkları sıklıkla aratılır. Hastanın sosyal izolasyondan ve içe kapanmadan kaçınmasının sıklıkla altının çizildiği parkinson hastalığı hakkında "Parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri nedir? Parkinson tedavisi var mı?" sorularının yanıtı merak ediliyor.

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PARKİNSON NEDİR?

Parkinson hastalığı, hareketi etkileyen ilerleyici bir sinir sistemi bozukluğudur. Semptomlar yavaş yavaş başlar, bazen sadece bir elde zar zor farkedilir bir titreme ile başlar. Titremeler yaygındır, ancak bozukluk aynı zamanda genellikle sertliğe veya hareketin yavaşlamasına da neden olur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adlı bir maddenin azalmasına sekonder gelişen kronik nörolojik bir hastalıktır. Yaşlanmaya bağlı olarak beyindeki dopamin salgılayan hücrelerin azalması veya hasar görmesi sonucu oluşan hastalık, hareket bozukluklarına ve istemsiz hareketlere yol açar. Hastalık genellikle ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama, sertlik ve yürümede dengesizlik ile kendini gösterir.

PARKİNSON HASTALIĞI BİTER Mİ, ÖNLENİR Mİ?

Neredeyse tüm hastalarda görülen ve "İdiyopatik Parkinsonizm" olarak da bilinen klasik Parkinson hastalığının başlamasını engelleyebilecek herhangi bir diyet, yaşam tarzı değişikliği veya egzersiz programı maalesef bulunmamaktadır. Çok nadir görülen bir klinik durum olan genetik kökenli Parkinson hastalığı hariç, 65 yaş üzeri hepimizde bu klinik tablonun görülme riski %0,3'tür.

PARKİNSON HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Parkinson hastalığının teşhisi klinik bulgulara dayanmaktadır. Ellerde, tipik olarak tek kol veya bacakta görülen hap yuvarlanma titremesi, hareketlerde yavaşlık (bradikinezi), vücut hareketleriyle koordineli olmayan kol hareketleri ve vücuda bağlı kollarla yürüme, camsı gözler ve yüzle ilişkili azalmış yüz mimikleri "Maske yüz" olarak da adlandırılan ifade ve bükük duruşta küçük adımlarla yürüme, hastalığın erken evresinin göstergesidir ve bu tür hastalar derhal bir nörologdan tıbbi yardım almalıdır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KİMLERDE PARKINSON GÖRÜNÜR?

Beynin dopamin salgılayan hücrelerinin (nöronları) %60 ila 80'i kaybolduğunda semptomlar ortaya çıkar. Parkinson hastalığının başlangıç ??yaşı 62 ila 65 yaş civarındadır; görülme sıklığı 2-3/1.000 denek civarındadır. 70 yaş üzerinde risk 10 kat artar ve bu yaş grubunda görülme sıklığı %0.5-2 civarındadır. Hastalığın başlangıç ??yaşına bağlı olarak, hasta ne kadar uzun semptomatikse, dopamin düşüşü o kadar keskin olur. Nispeten genç hastalarda hastalığın prognozu biraz daha kötüdür.

TÜRKİYE'DE PARKINSON HASTALIĞININ GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR?

Türkiye'de Parkinson hastalarının gerçek sayısını gösteren bilimsel bir çalışma bulunmamakta. Ancak ülkemizde 100 bin Parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor.

PARKİNSON TEDAVİSİ! AİLENİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Parkinson hastalığı aslında korkutucu bir durum değildir. Bu durumdaki hastalar, erken yaşta başlanıyorsa ilaçlarla günlük aktiviteleri neredeyse normale dönebilir veya hasta ilaçlara dirençli ise, diyabet hastaları diyet, ilaç ve insülin sonrası neredeyse tamamen normal bir yaşam sürdürürse cerrahi yaklaşımlarla günlük aktiviteleri neredeyse normale dönebilir. tedaviye (gerekirse) başlanır. Bu nedenle hasta sosyal izolasyondan ve içe kapanmadan kaçınmak için hastaya destek olmalı, aile üyeleri ve arkadaşları hastanın düzenli egzersiz yapmasını ve ilaç almasını sağlamalıdır. İleri aşamada umutsuzluk nedeniyle kaliteli yaşamdan vazgeçmek yerine en iyi tedavi yaklaşımı seçildiğinde hasta desteklenmelidir.

PARKINSON, SOSYAL HAYATI ETKİLEYEBİLİR

Parkinson hastalığı, hareketlerin yavaşlaması (bradikinezi) ile ilişkilidir, bu da işleri bağımsız olarak yapamama ve ardından rutin günlük aktivitelerde başkalarına bağımlı olma ile sonuçlanır. Bu nedenle hastalar, hastalığın başlangıç ??ve orta evrelerinde iş ve sosyal hayattan kendilerini soyutlarken, ileri evrede hayatta kalabilmek için başkalarının desteğine sahip olmalıdırlar. Bu sorunlar, halihazırda hareketlerde yavaşlama ve titreme şikayeti olan hastalarda duygusal sağlık, içe dönüklük veya depresyon üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır.

PARKINSON TEDAVİSİ VAR MI?

Temel yaklaşım Parkinson hastalığında tıbbi tedavi yapılması üzerinededir. Parkinson hastalığı olan hastaların önemli bir kısmı tıbbi tedaviye iyi yanıt verir. Parkinson hastalığında, başlangıçta ilaçlara iyi yanıt varsa, hastaların yüzde 80-85'i uzun süre remisyonda olabilir. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra hastanın ilerlemesi ve ilaç intoleransı oluşması nedeniyle önerilen ilaçlar ve dozlar artık fayda sağlamamaktadır.

Bu süreç hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Genellikle, hastalığın ilk 4-5 yılı tıbbi tedaviye iyi yanıt ile ilişkilidir.

PARKINSON İÇİN AMELİYAT GEREKLİ Mİ?

Ameliyat seçeneği ancak doz ve dozlama sıklığı artırıldığı halde hasta tam remisyon sağlayamıyorsa ve vücut titreme hareketleri (huzursuzluk, kasılmalar, ajitasyon ve dans gibi) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yan etkiler daha sık yaşanıyorsa düşünülebilir. hareketler). Hastaların ortalama yüzde 10-15'i ameliyata aday oluyor.

Parkinson hastalığı olan vakalar için iki ameliyat seçeneği vardır.

Semptomlar tek taraflıysa (tek kol veya bacakla sınırlı), tek taraflı lezyon cerrahisi lazer ile "lezyonun yakılması"na benzer bir yöntemle gerçekleştirilir.

Lezyonlar iki taraflıysa ve hasta ayağa kalkamıyorsa veya genel olarak iki taraflı iyileşme gerekiyorsa iki taraflı ameliyat yapılır ve genellikle bir nörostimülatör implante edilir. Tüm cerrahi yöntemler arasında en güvenli ve başarılı yöntem, son derece tatmin edici sonuçlar veren, riskleri en aza indiren veya diğer bir deyişle "doğru bölgeye doğru müdahaleyi sağlayan" tekniktir.