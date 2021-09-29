Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası

KONYA (DHA) - KONYA'da evin önüne araç parkı nedeniyle çıkan kavgada dayısı Nevzat Akkoyun'u (53) sırtından ve göğsünden bıçaklayan Hasan Hüseyin Yalçın (23) ile başına keserle vuran babası Seyit Ali Yalçın (48), 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Temmuz 2020 günü saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta meydana geldi. Seyit Ali Yalçın ile komşusu olan kayınbiraderi Nevzat Akkoyun arasında, evin önüne araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Hasan Hüseyin Yalçın, dayısı Nevzat Akkoyun'u sırtından ve göğsünden bıçakladı, babası Seyit Ali Yalçın da başına keserle vurdu. Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun (21) aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun (27) ise göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akkoyun'un otopsi sonucu vücudunda 2 bıçak yarası bulunduğu, başında da keser darbesi nedeniyle yaralanmaların olduğu tespit edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Seyit Ali Yalçın ve oğlu Hasan Hüseyin Yalçın'ın 'kasten öldürme' suçunu haksız tahrik altında işlediklerini belirterek 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Heyet, Hasan Hüseyin Yalçın'ı, Mesut Akkoyun'u da yaraladığı için de 7,5 ay daha hapis cezası verdi. Olaya karışan diğer aile fertleri anne Zehra, kızları Burcu ve Gamze Yalçın'ın 'kasten yaralama" suçundan aldıkları 1 yıl 6'şar ay hapis cezasının hükmün açıklanması geri bırakıldı.