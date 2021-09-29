Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası

KONYA'da evin önüne araç parkı nedeniyle çıkan kavgada dayısı Nevzat Akkoyun'u (53) sırtından ve göğsünden bıçaklayan Hasan Hüseyin Yalçın (23) ile başına keserle vuran babası Seyit Ali Yalçın (48), 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA (DHA) - KONYA'da evin önüne araç parkı nedeniyle çıkan kavgada dayısı Nevzat Akkoyun'u (53) sırtından ve göğsünden bıçaklayan Hasan Hüseyin Yalçın (23) ile başına keserle vuran babası Seyit Ali Yalçın (48), 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Temmuz 2020 günü saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta meydana geldi. Seyit Ali Yalçın ile komşusu olan kayınbiraderi Nevzat Akkoyun arasında, evin önüne araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Hasan Hüseyin Yalçın, dayısı Nevzat Akkoyun'u sırtından ve göğsünden bıçakladı, babası Seyit Ali Yalçın da başına keserle vurdu. Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun (21) aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun (27) ise göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akkoyun'un otopsi sonucu vücudunda 2 bıçak yarası bulunduğu, başında da keser darbesi nedeniyle yaralanmaların olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 kişiden Hasan Hüseyin Yalçın ile babası Seyit Ali Yalçın tutuklandı. Diğer aile fertleri anne Zehra, kızları Burcu ve Gamze Yalçın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FAL BAKAN EŞİNE GELENLER, ARAÇLARINI PARK EDİYORMUŞ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evleri yan yana olan iki aile arasında 2 haftadır park meselesi nedeniyle problem olduğunu, tartışmalar yaşandığını tespit etti. Seyit Ali Yalçın'ın eşinin fal baktığı, bu yüzden eve gelen kişilerin çok olması nedeniyle Nevzat Akkoyun'un evinin önüne araç park edildiği ileri sürüldü.

KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI SAVURDUM

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan Yalçın ailesi fertleri, dün son kez hakim karşısına çıktı. Hasan Hüseyin Yalçın, son savunmasında bıçağı kendini korumak için savurduğunu belirterek, "Olay çıkmaması için sürekli polisi aradık. Ağır hakaretler ve tehditler ediyordu. Nevzat bıçak çekti. Bıçağı ondan aldım. Arbede sırasında kendimi korumak için bıçağı savurdum. Babam Nevzat'ı bıçaklamadı. Zaten savcılıkta samimi ikrarım var" dedi.

Seyit Ali Yalçın ise, "Maktul bize sürekli tehdit ve küfürler ediyordu. Çocuklarımın sesine dışarı çıktım. Oğlumun ne zaman dışarı çıktığını görmedim. Böyle bir olay olacağını bilseydim oğlumu bırakmazdım. Nevzat, oğlumla kavga ediyordu. Koruma duygusuyla elime keser aldım ve savurdum ama birine geldi mi hatırlamıyorum. Sadece korumak istedim. Birini yaralamak istemedim" diye konuştu.

HAKSIZ TAHRİKLE 12 YIL 6'ŞAR AY HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Seyit Ali Yalçın ve oğlu Hasan Hüseyin Yalçın'ın 'kasten öldürme' suçunu haksız tahrik altında işlediklerini belirterek 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Heyet, Hasan Hüseyin Yalçın'ı, Mesut Akkoyun'u da yaraladığı için de 7,5 ay daha hapis cezası verdi. Olaya karışan diğer aile fertleri anne Zehra, kızları Burcu ve Gamze Yalçın'ın 'kasten yaralama" suçundan aldıkları 1 yıl 6'şar ay hapis cezasının hükmün açıklanması geri bırakıldı.


Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası

Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası

Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

 Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Namaz Vakitleri Amelia Hamlin Şafak Sezer
Spor Umut Meraş Gökhan Töre Lionel Messi Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Abdullah Avcı Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:08:12. #1.12#