Paris'teki 70 Ülkenin Büyükelçilerinin Eşleri, Türkiye Büyükelçiliği Rezidansında

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği rezidansında 70 ülkenin büyükelçilerinin eşlerine davet verildi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın eşi Sefire Tülay Musa, Paris'teki 70 ülkenin temsilcisi büyükelçilerinin eşleri olan sefirelere Paris Büyükelçiliği rezidansında davet verdi. Davette, Büyükelçilik rezidansı olarak Lambelle Şatosu tanıtıldı. Onursal başkanlığını Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın eşi Maria-Vadillo Le Drian'ın yaptığı büyükelçilik rezidansındaki buluşma Bienvenue en France Derneği ile birlikte gerçekleştirildi.

Sefire Tülay Musa, davetliler için kısa bir 'hoş geldiniz' konuşması yaptı ve sözü Bienvenue en France Derneği üyesi eski büyükelçi ve tarihçi Nicole Tordjman'a bıraktı. Lambelle ailesi tarafından malikane olarak kullanılmış Lambelle Şatosu'nun 72 yıldır Türkiye Büyükelçiliği rezidansı olarak kullanıldığını ifade eden Nicole Tordjman, "Şu anda içinde bulunduğumuz bu rezidansın çok önemli bir tarihi geçmişi var" dedi.

Büyükelçilik rezidansıyla ilgili olarak hazırlanan ve rezidansı detaylı şekilde gösteren bir video gösterimi kendi alanında uzman bir Fransız mimar tarafından davetlilere anlatıldı. Paris Türk Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytunç, 1867 yılında Sultan Abdülaziz'in beraberinde getirdiği ve oturduğu koltuğun rezidansta muhafaza edildiğini anlattı. Aytunç, Hereke halıları ile ünlü Türk ressamların tablolarının rezidansın duvarlarını süslediğini belirtti.

Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen 70 ülkenin sefiresinin buluşmasına katılanlar arasında Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin eşi ve Bienvenue En France Derneği'nin başkanı Amanda Goudaut-Montaigne, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'nin eşi sefire Helene Fries de yer aldı. Tanıtım sonrası, davetlilere Türk mutfağının leziz yemekleri ikram edildi.

Türkiye Paris Büyükelçiliği rezidansının tanıtım buluşmasını organize eden Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'nın eşi sefire Tülay Musa, şunları söyledi:

"Bugün buradaki toplantının asıl amacı kordiplomatın ve Fransa nezdindeki birtakım temsilciliklerin bir araya getirilmesiydi. Bu arada Türkiye Büyükelçiliği rezidansının tanıtımı ilk planda gelen konumuzdu. Çünkü buranın 400 seneyi aşan tarihi bir geçmişi var. Fransızlar için olduğu kadar bizim için de çok önemli, bizde büyük önem ve kıymet verdiğimiz ressamlarımızın tabloları burada sergileniyor ve burada görülebilmekte. 19'uncu asra damgasını vurmuş olan tarihi halılarımız keza ülkemizi en iyi şekilde temsil eden objeler. Sultan Abdülaziz'in oturduğu koltuk burada mevcut. Buna mukabil geniş bir katılım kitlesiyle 70 ülkenin temsilcisi de bugün aramızda bulunup davetimize katıldılar. Ayrıca sunumumuzun sonunda Türk yemeklerini tanıtmak istedik, yani bir gastronomi Türk diyebileceğimiz bizim yemeklerimizin tanıtımı yabancı dostlarımızın talebi sonucunda gerçekleşmiştir." - PARİS