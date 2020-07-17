Pandemiyi fırsata çevirip LGS birincisi oldu Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren 8. sınıf öğrencisi Musa Yahya Uzun, pandemi sürecini fırsata çevirerek evden hiç çıkmayıp telefonla öğretmenlerinden aldığı yardımla Muş birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren 8. sınıf öğrencisi Musa Yahya Uzun, pandemi sürecini fırsata çevirerek evden hiç çıkmayıp telefonla öğretmenlerinden aldığı yardımla Muş birincisi oldu.

Muş'ta LGS sınavına giren ve tek soruya yanlış cevap vererek il birincisi olan 8. sınıf öğrencisi Musa Yahya Uzun, eğitim gördüğü Vali Adil Yazar Ortaokulunu ailesiyle birlikte ziyaret etti. Öğretmen İsa ve Emine Uzun çiftinin 14 yaşındaki oğlu Musa Yahya Uzun, LGS sınavında elde ettiği başarısını öğretmenleriyle paylaştı. Pandemi nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca bir araya gelemediği ve telefonla destek aldığı öğretmenleriyle buluşan Uzun, heyecan ve sevincini onlarla paylaşarak katkılarından dolayı teşekkür etti. Okullar arası güreş müsabakalarında Doğu Anadolu Bölgesinde üçüncülük ve Muş birinciliği de elde eden Uzun, başarılarına bir yenisini de ekleyerek LGS'de derece yaptı.

"2 AY EVDEN DIŞARI HİÇ ÇIKMADIM"

Başarısını kitap okumaya borçlu olduğunu gazetecilere anlatan Uzun, LGS'de bir yanlışla Muş birincisi olduğunu söyledi. Sınava disiplinli bir şekilde ara vermeden çalıştığını ifade eden Uzun, "Sınav döneminde öğretmenlerim, ailem ve kursum çok destek oldu. Pandemi döneminde 55-60 güne yakın hiç dışarı çıkmadım. O dönemde bana çok yardımcı oldular. Yapamadığım soruları onlara attım çözdüler, anlattılar hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"SINAVA GÜNDE 7-8 SAAT HAZIRLANDIM"

Sınava günde yaklaşık 7-8 saat çalışarak hazırlandığını belirten Uzun, "Belli bir soru hedefi belirledim. Her gün o soruların yüzde kaçını çözdüğümü yazdım ki hedeflerime yaklaştım mı ya da ne kadar uzağım onu anlamış oldum" ifadelerini kullandı.

"SINAVI HERHANGİ BİR DENEME GİBİ DÜŞÜNDÜM"

Gelecek sene sınava girecek olan öğrencilere de tavsiye ve önerilerde bulunan Uzun, "Sınav günü çok stres yapmasınlar. Ben, her daim sınavı herhangi bir deneme gibi düşündüm. Kitap okumaya çok önem versinler. Çünkü 8. sınıfta bunu yapamayacaklar. Soruları anlamamdaki en önemli katkılardan bir tanesinin de kitap okumak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"HEDEFİM BEYİN CERRAHI OLMAK"

Hedefleri arasında Galatasaray Lisesine girip beyin cerrahlığına hazırlanmak olduğunu anlatan Uzun, "Yılın başından beri hedefimde hep bir hayal gibi olan Galatasaray Lisesini planlamıştım. Ancak Galatasaray Lisesi olabilir de olmayabilir de. O yüzden Türkiye'deki en iyi ikinci lise olan İstanbul Erkek Lisesini planlıyorum. İleride tıp eğitimimi sürdürüp beyin cerrahı olmayı istiyorum. Bu hayalim gerçek olmazsa da sporda güreş veya o tarz bir spor dalında başarılı olmayı planlıyorum. Muş'taki futbol kulüplerinden birinde oynadım. Güreşte derecelerim var ve Muş birincisi, Doğu Anadolu üçüncüsü oldum" dedi.

"BİRİNCİNİN BİR DEVLET OKULUNDAN ÇIKMASI BİZİ MUTLU ETTİ"

Öğrencileri Musa Yahya Uzun'un LGS'de gösterdiği başarıyla il birincisi olduğunu kaydeden Okul Müdürü Rıdvan Akdeniz ise "Muş'ta 3-4 özel okul olmasına rağmen birincinin bir devlet okulundan çıkması bizi mutlu etti. Salgın döneminde ve öncesinde çok disiplinli çalışmalar yaptık. Salgın döneminde de gerek EBA'dan, gerek canlı derslerden, gerek telefonlarla, gruplarla sürekli öğrencilerimizle okul olarak iletişim halinde olduk. Hiç iletişimimizi öğrencilerimizden aksatmadık. Bundan dolayı bütün öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA