Pandemi sürecinde Sağlık Çalışanlarında Kaygı ve Depresyon Yönetimi paneli gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda tarafından düzenlenen 'Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Kaygı ve Depresyon Yönetimi' konulu panel çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda tarafından düzenlenen 'Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Kaygı ve Depresyon Yönetimi' konulu panel çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın konuk olduğu, moderatörlüğünü Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl ve Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu'nun birlikte üstlendiği panele, Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının yanı sıra, farklı üniversiteden öğretim elemanları, öğrenciler ve sahada çalışan sağlık profesyonelleri katıldı. Panelde, kaygı ve depresyon yönetimi konusunda bilgi veren Prof. Dr. Nevzat Tarhan pandemi sonrası ruhsal sorunların arttığını dile getirdi ve yapılan çalışma sonuçlarını paylaştı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Mutluluk renkli gölgeye benzer yakalamaya çalıştıkça kaçar. Siz yolunuza gidin, mutluluk arkanızdan gelir. Mutluluk için küçük ve sıradan şeylerden haz almayı bilmeli insan, pandemi bize bunu öğretti" dedi.

Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından teşekkür konuşmalarının yapılması ve bir sonraki etkinliğin yüz yüze gerçekleşmesi temennisiyle etkinlik sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı