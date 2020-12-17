Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı
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Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı

17.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:47

Antalya'da bir halı firması ıslanan ürünlerini yola döküp zararına satınca, mağaza önünde yoğun kalabalık oluştu. Maskelerin takıldığı, fakat sosyal mesafenin hiçe sayıldığı indirim kuyruğuna tepki gösteren bir vatandaş, "Bedava hastalık dağıtıyorlar. Parasız, ücretsiz. Giriyorsun hastalığı alıyor ve çıkıyorsun" dedi.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde bulunan bir halı firması, ürünlerinin yağmurda ıslandığı ve fiyatları düşürdüğü gerekçesiyle kampanya yaptı. İndirim afişini ve fiyatları gören vatandaşlar firma önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

İÇERİYE SIRAYLA ALINDILAR

Sıraya giren, zaman zaman ise sırayı bozarak toplu şekilde duran vatandaşlar, içeriye sırayla alındı. İçeriye alınmayıp, sırada bekleyen bazı vatandaşlar ise tel örgülerin ardından halıları inceledi.

Kampanyayı duyan geldi! Halı indirimini duyan vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı

"BEDAVA HASTALIK DAĞITIYORLAR"

Yürüyüşe çıkan, kalabalığı görünce durup seyreden Kibar Esetkaya, pandemi döneminde böyle bir yoğunluğun oluşmasına tepki gösterdi. Esetkaya, "Bedava hastalık dağıtıyorlar. Parasız, ücretsiz. Giriyorsun hastalığı alıyor ve çıkıyorsun. Halıyı 400- 500 TL gösteriyor indirimle 150 TL'ye düşürüyor. Alıyorsun, çok büyük indirim. Çok büyük kavga çıkar burada bir halı için. Mağaza ıslanmış halıyı satıyormuş. Islansa hiç satmazsın. Kaskosu yok mu? devlet karşılasın. Pandemi bedava" ifadelerini kullandı.

Kampanyayı duyan geldi! Halı indirimini duyan vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı

"FAZLA BİR İNDİRİM DE YOK"

Arkadaşı mağazada alışveriş yaparken, dışarıda onu bekleyen Bahar Aslan, "Arkadaşımla beraber geldim. Kalabalığa girmek istemedim. Bence bu etkinlik doğru değil. Pandemi zamanında millete para harcatıyorlar. Fazla bir indirimde görmüyorum. Bir şeyi yazıyorlar atında da daha az fiyatlar yazıyorlar. İndirime girmiş oluyor" dedi.

Kampanyayı duyan geldi! Halı indirimini duyan vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı

"HERKES ŞAŞKIN ŞAŞKIN BAKIYOR"

Ucuzluk için sıraya giren Yusuf Cabbar ise "Halılar ıslandı, ucuzluk var denilmiş. İnsanları buraya çekiyorlar. 50 liraya 1 metre halı var. 1400 TL fiyat yazmışlar, 400 TL'ye indirmişler. Böyle bir şey olamaz. Kalabalık ne yapsın millet de bir umut gelmiş. Belki ucuz halı buluruz diye. Herkes şaşkın şaşkın bakıyor" diye konuştu.

Kampanyayı duyan geldi! Halı indirimini duyan vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURİYE FERAH VANLI

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