"Pancar şekeri satışında yüzde 14 artış sağlandı"

18.09.2019 17:05

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018-2019 pazarlama yılında, yurt içi tüketim amacıyla, 2 milyon 455 bin 402 ton pancar şekeri satıldı. Toplam pancar şekeri satışında, bir önceki pazarlama yılına göre, 333 bin 980 ton ile yüzde 14 artış sağlandı. Buna karşılık 2001-2002 yıllarında, 460 bin ton olarak gerçekleşen Nişasta Bazlı Şeker satışı, 2018-2019 yıllarında, yüzde 71 oranında azalarak 135 bin tona geriledi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı Ilgın Şeker Fabrikası Kampanya Açılış Programında konuştu. Cumhuriyetin ilk yıllarını hatırlatan Bakan Pakdemirli, o dönemde buğday, arpa, hatta yumurta satılarak sermaye sağlandığını ve şekerin ithal edildiğini; şimdi ise ihtiyacın tamamının yerli üretimle sağlandığını belirtti. Bakan Pakdemirli, "İlk şeker fabrikasının kuruluş öyküsüne baktığımızda, bu ülkenin inançlı, gözü kara insanlarını görüyoruz. Nakit sermaye olmadığı için 50 eşraftan, buğday, arpa, tütün, koyun, kuzu hatta tavuk yumurtası gibi ürünler alınarak, şirketin ambarına toplanıp, değer fiyatlarıyla satılarak sermaye yapıldı. Nereden nereye Şimdi halkımızın ihtiyaç duyduğu şekerin tamamı, milli ve yerli üretimle, siz değerli Konyalı çiftçilerimizin de katkısı ile bu topraklarda üretilmekte" dedi.

"PANCAR ÜRETİMİNDE YÜZDE 11 ARTIŞ BEKLENİYOR"

Şeker kotalarında yapılan düzenlemeye değinen Bakan Pakdemirli, bu sayede pancar üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 11 artış beklendiğini ifade etti. Bakan Pakdemirli, "Şeker kotalarında yaptığımız düzenleme ile Nişasta Bazlı Şeker Kotası; 2018 yılında, yüzde 10'dan yüzde 5'e, 2019 yılında ise, yüzde 2,5'a düşürüldü. Böylelikle çiftçimizin, ilave 1,5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda, ülkemizde pancar üretimi artmakta, 2019 yılında, bir önceki yıla göre pancar üretiminde, yüzde 11'lik bir artış beklenmekte" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2019-2020 pazarlama yılı için ise şeker kotalarının 2 milyon 700 bin ton olarak belirlendiğini kaydeden Pakdemirli, "Bu kotanın, 2 milyon 632 bin 500 tonu, pancardan şeker üreten fabrikalarımıza tahsis edildi. Cumhurbaşkanımız pancar alım fiyatları ile ilgili müjdeyi de 1 Eylül'de Konya'da açıkladılar. 2018 yılında, tonu 235 lira olan pancar alım fiyatı, yaklaşık yüzde 28 artırılarak 2019 yılında 300 liraya yükseltildi" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Şeker Kanunu gereğince uygulanan kota sistemi ile üretimin sınırlandırılmadığını; arz ve talep dengesi tesis ederek, ülke ihtiyaçlarına göre sektörün planlandığını belirtti. Böylece üretimde dalgalanmaların önüne geçerek, pancar çiftçimizin refahının istikrarlı bir şekilde korunduğunu, ayrıca uygulanan sözleşmeli model ile hem şeker fabrikasının hem de çiftçilerimizin hak ve sorumluluklarının güvence altına alındığını vurguladı.

"PANCAR ŞEKERİ SATIŞINDA 2018 - 2019 YILINDA YÜZDE 14 ARTIŞ SAĞLANDI"

Şeker sektöründe 2018 yılında, yaşanan değişimle Şeker Kurumu ve Şeker Kurulu'nun kapatılarak, görevlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildiğini de hatırlatan Pakdemirli, yürütülen çalışmalar neticesinde pancar şekerinin satışında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirtti. '2018-2019 pazarlama yılında, yurt içi tüketim amacıyla, 2 milyon 455 bin 402 ton pancar şekeri satıldı. Toplam pancar şekeri satışında, bir önceki pazarlama yılına göre, 333 bin 980 ton ile yüzde 14 artış sağlandı. Buna karşılık 2001-2002 yıllarında, 460 bin ton olarak gerçekleşen Nişasta Bazlı Şeker satışı, 2018-2019 yıllarında, yüzde 71 oranında azalarak 135 bin tona geriledi' diye konuştu.

On şeker fabrikasının 2018 yılında özelleştirildiğini ve o fabrikaların kesintisiz olarak faaliyetlerine devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Kamuya ait TÜRKŞEKER A.Ş. Ilgın şeker fabrikasının da içerisinde olduğu 15 şeker fabrikası ile faaliyetine devam etmekte olup, sektörün yüzde 34'üne hakimdir. Kamu yanında şeker üretiminde en büyük pay, yüzde 37 ile pancar ekicileri kooperatiflerine ait fabrikalardadır. Bu veriler dikkate alındığında, başka hiçbir üründe olmayan düzeyde üretimin çiftçi kooperatiflerince yapıldığı ve kamunun şeker üretimine güçlü bir şekilde devam ettiği görülmektedir" ifadelerine yer verdi.

"SON 17 YILDA, KONYA'YA 8,4 MİLYAR LİRA HİBE VERDİK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülke genelindeki tarımsal desteklere bakıldığında Konya'nın yüzde 5 gibi büyük bir oranda destek aldığını da belirtti. Pakdemirli hem destekler hem de Konya'nın ekonomideki yerini rakamlarla açıklayarak, "Son 17 yılda, Konya'ya 8,4 milyar lira hibe verdik. 2002'de 146,1 milyon Lira olan tarımsal hibe desteğimizi, 6,4 kat artırarak 2019 yılı itibariyle 938 milyon liraya çıkardık. Konya'nın Tarımsal üretim değeri son 17 yılda, 9 kat artarak 19,4 milyar liraya çıkmıştır. Konya Tarımsal ihracatımız yine son 17 yılda, 20,3 kat artarak 398 milyon dolara ulaşmıştır. Yine Konya'ya verdiğimiz tarımsal kredilerimiz son 17 yılda, tam tamına 89 kat artarak 2 milyar Liraya ulaşmıştır. Orman ve Su alanlarında toplamda Konyamıza 10 milyar Lira yatırım yaptık. Toplamda 49 adet baraj ve gölet yaparak, 740 bin dekar alanı sulamaya açtık. Daha yeşil bir Konya için, 105 milyon fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

ILGIN'A İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜJDESİ

Bakan Pakdemirli bundan sonraki süreçte de desteklerin ve yatırımların devam edeceğini belirterek, Ilgınlılara müjde verdi. Pakdemirli, "Ilgın ilçemizde, jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdim. Bu çalışma sonucunda, yeterli sıcaklık ve debide jeotermal enerji kaynağı bulduğumuz takdirde, Tarıma Dayalı Jeotermal Enerji ile Isıtmalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuracağız inşallah. Bu alanda, her biri minimum 25 dekar olan, jeotermal enerji ile İleri teknolojik toprak seralar, Sebze kurutma tesisleri kurulacak. Bu seraların kurulmasıyla, kendi tarlanızda yetiştirdiğiniz domatesten 5-10 ton verim alırken, kuracağımız bu seralarda dekara, 50-60 ton ürün alacaksınız. Beni heyecanlandıran asıl kısım; bu yatırım sayesinde, 1.200 vatandaşımız İnşallah, iş ve AŞ sahibi olacak. Bu projemizi hayata geçirmek için düğmeye bastığımızın müjdesini vermek istiyorum" diye konuştu.

"2020'DE İHALESİ YAPILACAK; EKONOMİYE 65 MİLYONLUK KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Pakdemirlinin Konyalılara bir diğer müjdesi de ekonomiye 65 milyonluk katkı sağlayacağı tahmin edilen, sulamanın borulu şebekeye çevrilmesi projesi oldu. Pakdemirli, "Ilgın ilçemizde, 1970 yılında işletmeye açılan, 171.590 dekar sulama sahası bulunan Ilgın Atlantı Sulamasının, borulu şebekeye çevrilmesi projesinin çalışmalarında son aşamaya geldik. 2020 yılında inşaat ihalesini yapmayı planlıyoruz. Sulama tesisini tamamladığımızda, ekonomiye yıllık 65 milyon lira katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

"ILGIN'DA 55 HEKTARLIK ALANDA TERASLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK"

Ilgın ilçesine heybeleri dolu geldiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli'nin bir diğer müjdesi de teraslama projesi oldu. Pakdemirli, "Ilgın Gedikören Mahallemizde, 55 hektar alanda teraslama çalışması yapacağız. Çalışma yaptığımız alanları, badem, alıç, zerdali, iğde gibi gelir getirici tür fidanları ile ağaçlandıracağız. Bu fidanların bakımlarını da 3 yıl boyunca biz yapacağız. Ayrıca sahanın 13 hektarlık alanına 43 bin adet badem fidanı dikeceğiz. Ilgınımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, Konya Ilgın Şeker Fabrikasının şeker pancarı üreticiliğinde lider konumda olduğunu söyledi. Vali Toprak, vatandaşlara ise büyük oranda istihdam alanı sağlıyor. Bu alanda Ilgın Şeker Fabrikası büyük rol oynuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Ilgın Şeker Fabrikasının, Türkiye'nin şeker pancarı ve şeker ihtiyacının yüzde 29'unu karşıladığını, bu kapsamda ekonomik ve sosyal anlamda büyük rol oynadığını kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA