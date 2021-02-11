Palandöken pistleri tatilcilerle cıvıl cıvıl oldu

DÜNYANIN sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili süresince kayakseverlerin yoğun ilgisiyle yüzde 70 doluluk oranına ulaştı. Kayak pistine dolduran binlerce öğrenci ve veliler tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor. Hotel Müdürü Ali Güney, "Pandemi sürecinde bütün oteller sosyal mesafeyi baz alarak yüzde 70 oranında misafir kabul ediyoruz. Beklentimizin üstünde bir talep oldu. Ancak yoğunluk olmaması için boş odalar bırakıyoruz." dedi.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Palandöken'e gelen öğrenciler aileleriyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Kısıtlama ile evlerine kapanan vatandaşlar uzaktan eğitim olmasına rağmen yarı yıl tatilini fırsata çevirerek çocuklarıyla birlikte Palandöken'in karlı doruklarında stres atıyor. Gündüz kayağa doymayan öğrenciler ve aileleri, otellerin ışıklandırılmış pistlerinde de gece yarısına kadar kayak yapma imkanı bulabiliyor.

Erzurum'a Ankara'dan ailesi ile birlikte geldiğini söyleyen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Yakup Güngör, "Kayak yapmasını bilmiyordum öğrendim. Çok eğlenceli ve mutluyum. A hareketini yaptığımız zaman yavaşlıyoruz. Sonra dönmeyi öğrendim. Artık rahatlıkla dönebiliyorum. Kayması biraz zor ama bir o kadar da eğlenceli" dedi.

Kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'de Rus, Ukrayna ve yerli turistin bulunduğunu belirten Hotel Müdürü Ali Güney, "Pandemi sürecinde dağdaki bütün oteller sosyal mesafeyi baz alarak kapasitelerine göre doluluk oranlarını netleştirdi. Bizde otelimizde eski doluluk oranımıza göre yüzde 70 oranında misafir kabul ediyoruz. Uçakla havalimanınan gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi dezenfekte edilen araçla otele getiriliyor. Otel girişinde misafirlerimizin ateşleri ölçülüyor. Bu işlemlerin ardından rezervasyonları yapılıyor. Doluluk oranımız bu yıl yüzde 70 ile 75 civarında değişiyor. Pandemi dönemi olduğu için yüzde 100 kapasite çalışmıyoruz. Yoğunluk olmaması için boş odalar bırakıyoruz. Beklentimizin üstünde bir talep oldu. Tatil başarılı ve iyi geçiyor. Misafirlerimiz genelde memnun. Bir sonraki kış sezonu için kayak planlamaları yapılıyor. Palandöken'de yoğunluk şubatın sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı