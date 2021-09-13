'Pala Sabri'nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı - Haberler
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"Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen, Gezi Parkı olaylarında palalı saldırgan olarak tanınan Sabri Çelebi'nin suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zorla tutulan ve çoğunluğu Fas uyruklu olan 62 mağdur kadının polis ekipleri tarafından koruma altına alındığı operasyon anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Beyoğlu ve Beşiktaş'ta faaliyet gösteren, Taksim Gezi Parkı olaylarında eylemcilere palayla saldıran "Pala Sabri" olarak anılan Sabri Ç.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne eş zamanlı baskın düzenlendi.

Pala Sabri'nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

YABANCI UYRUKLU ERKEKLERLE FUHŞA ZORLANMIŞLAR

Sabri Ç.'nin Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bulunan gece kulübü pansiyon, kuaför salonları ve market işlettiği, burada zorla tutulan geneli Fas uyruklu kadınları özel araçlarla pansiyonlardan aldırıp, gece kulüplerine sevk ederek yine yabancı uyruklu erkeklerle fuhuş yapmaya zorlandıkları belirlendi.

Pala Sabri'nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gece kulüplerine baskın düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına alırken, zorla tutulan ve çoğunluğu Fas uyruklu olan 62 mağdur kadın ise polis ekiplerince koruma altına alındı.

Pala Sabri'nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Örgüt lideri Sabri Ç'nin yurtdışında olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'Pala Sabri'nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

"PALA SABRİ" NE YAPMIŞTI?

Gezi Parkı olayları kapsamında Talimhane'de, eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Sabri Çelebi ile birlikte 4 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Sabri Çelebi, Ahmet Girgin, Şeyhmus Kırmızı ve Murat Ertik'in kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 9 yıl 9 aydan, 27 yıla kadar hapsini istemişti.

Çelebi, Gezi olayları sonrası kendisi için açılan davadan hemen önce Fas'a kaçmış, konuyla ilgili olarak da 'kaçmadığını' ve 'ameliyat olan kayınpederini eşi ve çocuğuyla ziyaret etmeye gittiğini' ifade etmişti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Pala Sabri'nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı - Haberler
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