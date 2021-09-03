İSLAMABAD - Pakistan ve İngiltere, Afganistan konusunu görüştü
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İSLAMABAD - Pakistan ve İngiltere, Afganistan konusunu görüştü

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen İngiliz mevkidaşı Raab ile başkent İslamabad'daki bakanlık binasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Kureyşi yaptığı açıklamada, Afganistan'da barış ve istikrar görmek istediklerini vurgulayarak İngiltere'nin, bölgenin ve dünyanın da aynı şeyleri arzuladığını belirtti.

Dünyaya, Afganistan ile iletişimde olmaları çağrısını yineleyen Kureyşi, uluslararası toplumdan, bu ülkenin yeniden inşası ve barışın tesis edilmesi konusunda yardım talep etti.

Kureyşi, Afganistan ile Pakistan'ı coğrafyanın birbirine bağladığına işaret ederek bu ülkeye yaklaşımlarının da farklı olduğuna işaret etti.

Mevkidaşıyla Afganistan'ın yanı sıra çeşitli konuları da ele aldıklarını aktaran Kureyşi, İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyguladığı seyahat kısıtlamalarında kırmızı listede bulunan Pakistan'ın buradan çıkması için nelerin gerekli olduğunu görüştüklerini dile getirdi.

Pakistan'a tahliye teşekkürü

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Pakistan ile ilişkilerini artırmak istediklerini dile getirerek İngiliz vatandaşların tahliyesindeki destekleri için İslamabad'a teşekkür etti.

Raab, Afganistan'a yardım bütçesini 395 milyon dolara çıkaracaklarını açıklayarak aralarında Pakistan'ın da bulunduğu Afganistan'ın, komşularına 30 milyon sterlin yardım sağlanacağını ve ülkesinin insani sorumluluklarını sürdüreceğini söyledi.

Taliban ile etkileşim sinyali

Taliban'ı henüz hükümet olarak tanımadıklarını ifade eden Raab, iletişim kurmanın ve doğrudan iletişim hattına sahip olmanın önemini gördüklerini ifade etti.

Raab, Afganistan'dan kaçanlara yardım etmenin önemine işaret ederek oradaki krizin bölgesel istikrarı bozmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan bu sabah Afganistan-Pakistan arasındaki Torkham sınırını ziyaret eden Raab, burada güvenlik yetkililerinden bilgi aldı.

İSLAMABAD - Pakistan ve İngiltere, Afganistan konusunu görüştü
İSLAMABAD - Pakistan ve İngiltere, Afganistan konusunu görüştü
İSLAMABAD - Pakistan ve İngiltere, Afganistan konusunu görüştü
İSLAMABAD - Pakistan ve İngiltere, Afganistan konusunu görüştü
İSLAMABAD - Pakistan ve İngiltere, Afganistan konusunu görüştü
İSLAMABAD - Pakistan ve İngiltere, Afganistan konusunu görüştü
İSLAMABAD - Pakistan ve İngiltere, Afganistan konusunu görüştü
İSLAMABAD - Pakistan ve İngiltere, Afganistan konusunu görüştü
İSLAMABAD - Pakistan ve İngiltere, Afganistan konusunu görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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