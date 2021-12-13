Pakdemirli: "Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz" - Haberler
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Pakdemirli: "Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz"

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyareti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti.

ERZURUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti. (2)

Pakdemirli: Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz

Pakdemirli: Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz

Pakdemirli: Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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