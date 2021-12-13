Pakdemirli: "Şubat ayından itibaren emtia fiyatlarından dünyadaki büyük fonların yavaş yavaş çekileceğini düşünüyoruz"

ERZURUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti. (2)