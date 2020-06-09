Bursa'da gezilecek yerler nereler? Bursa'da düzenlenen festivaller neler? Bursa'da ne yenir? Bursa'da gezilecek tarihi mekanlar nereler? Bursa'da şifalı kaplıcalar nereler? Padişahlar Şehri Bursa'da neler yapılır? Nerelere gidilir?

Kış turizmi de, yaz turizmi de, yemek turizmi de ayrı zengin bir şehre gidiyoruz; Bursa!

Padişahlar şehri Bursa tarihe tanıklık edebileceğiniz yerlerden biri. Peki, Bursa'da nereye gidilir?

BURSA'DA GEZİLECEK TARİHİ MEKANLAR NERELER?

Ulu Cami I. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Bursa'nın tarihi sembollerinden olan cami, Bursa kent merkezinde bulunuyor. İçerisinde kabe örtüsü de bulunmaktadır.

Yeşil Cami ve Yeşil Türbe çini kaplamaları sebebiyle adından sıkça bahsettiren şaheser niteliğinde bir yapı.

Muradiye Külliyesi Osmanlı sultanlarının, Bursa'da yaptırdığı son külliyedir. İçerisinde cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbe de bulunmaktadır.

Emir Sultan Cami ve Külliyesi Yıldırım Bayezid'in damadı Emir Sultan adına inşa ettirmiştir. Mimari yapı, Yıldırım ilçesinde bulunmaktadır.

Osman Gazi Türbesi Osman Gazi'nin vasiyeti ile Orhan Gazi tarafından Gümüşlü Kümbet'in (Saint Elia Manastırı) bir bölümünün türbeye dönüştürülmesiyle, Osman Gazi buraya defnedilmiştir.

Orhan Gazi Türbesi Babası Osman Gazi ile aynı türbeye defnedilmiştir.

Irgandı Köprüsü II: Murad zamanında yaptırılan köprü dünyanın en eski çarşılı köprüsü olarak bilinmektedir.

Tophane Saat Kulesi 1905 yılında yapılan kule, Tophane Parkı içerisinde bulunmaktadır. Saat kulesi panoramik Bursa manzarası sunmaktadır.

Bursa Kalesi Saltanat Kapısı ve Şehir Surları Bugün, Osmangazi sınırları içinde yer alan tarihi bir kaledir.

Yeşil Medrese/ Türk İslam Eserleri Müzesi

Bursa Atatürk Evi Müzesi

ULU CAMİ ETRAFINDA BİR ALIŞVERİŞ PAZARI: HANLAR BÖLGESİ

Pirinç Hanı

Eski İpek Hanı

Kapan Hanı

Kapalı Çarşı

Emir Hanı

Geyve Hanı

Koza Hanı

Fidan Hanı

BURSA'DA GEZİLECEK DOĞA HARİKASI MEKANLAR

Oylat Kaplıcaları

Altınpark

Alaçam Şelalesi ve Kanyonu

Atatürk Kent Ormanı

Ayvaini Mağarası

Suuçtu Şelalesi

Saitabat Şelalesi

Sudüşen Şelalesi

BURSA'DA NE YENİR? NEREDE YENİR?

İskender Kebap akla ilk gelen seçenek. Bursa'da iskender yemek her gidenin ilk isteyeceği şeylerden biridir.

Cantık ortasında kıyma olan bir pide çeşidi

Pideli köfte altında iskender pidesi olan pideli köftenin üstünde köfte vardır. Domates sosu ve tereyağı ile sunumu yapılır.

İnegöl köfte Bursa'nın İnegöl adıyla anılmakta. Ünü tüm Türkiye'ye yayılmış köfteyi mekanında da deneyin derim!

Kestane şekeri Bursa'dan elinizde mutlaka bir şeyle dönecekseniz o yüksek ihtimalle kestane şekeri olacaktır.

Elbasan tava Adını Arnavutluk'un Elbasan kentinden alan yemek, aslında bir Arnavut yemeğidir. Ancak Bursa'da yoğun bulunan göçmen nüfusu sebebiyle burada da çok lezzetli olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca, bulabilirseniz dağ çileği ve siyah inciri de çok lezzetlidir.

BURSA'DA DÜZENLENEN FESTİVALLER NELERDİR?

Winterfest Bursa Uluslararası Kış Festivali

Uluslararası Bursa Festivali

Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali

Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali

Orhangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

Orhangazi Zeytin Festivali

İpek Yolu Film Festivali

Geleneksel Karakucak Güreşleri ve Kültür Sanat Şenlikleri

Bahar Şenliği

Yörük Şenliği

ULUDAĞ'DA NELER YAPILIR?

Bursa denilince akla ilk Uludağ gelir. Bursa'nın incisi Uludağ, Marmara bölgesinin en yüksek dağıdır ve kış turizminin vazgeçilmez noktalarından biridir. Uludağ'da 40'a yakın konaklama merkezi vardır. Oteller bölgesinde 11 pist ve 7 telesiyej bulunmakta.

Teleferik ile dağa çıkmak kadar Uludağ'dan aşağı kaymak da çok eğlenceli. Burada yapacağınız bazı sporlar şunlar; kayak, snowboard, kızakla kaymak. Spor için ihtiyacınız olan tüm malzemeleri de kiralayabilirsiniz. Ayrıca, kar araçları ile gezinti yaparak Uludağ'ı keşfedebilirsiniz.

Akşamları, otel bölgesinde bir kamp ateşi mutlaka göreceksiniz, burada eğlenmeye devam ederek günü bitirmek isteyeceğinize eminiz!

Bahar zamanı kamp, doğa yürüyüşü, tırmanış ve piknik için de çok uygundur.

BURSA YAKINLARINDA OSMANLI'DAN KALMA BİR YAŞAM BİÇİMİ: CUMALIKIZIK

Cumalıkızık nerededir? Cumalıkızık'ta gezilecek yerler nereler?

Cumalıkızık, Bursa ilinin Yıldırım ilçesine bağlıdır. Osmanlı mimarisini yansıtan evleriyle ilgiyi üstüne çeken Cumalıkızık, o dönemde Osmalıların ilk yerleştiği bölge olma özelliğini de taşıyor.

Cumalıkızık Etnografya Müzesi, bölgede yaşayan halk tarafından getirilen eserler ile oluşturulmuştur. Müze içerisinde, at arabası, üzüm çiğneme teknesi, av malzemeleri, aydınlatma ve ısıtma araçları bulunmakta.

Cumalıkızık Hamamı orjinal bölümleri ile hala varlığını korumakta. Ilıklık, sıcaklık, su deposu ve traşlık bölümü olan Cumalıkızık Hamamı'na ek olarak soyunma, külhan (ateşlik) ve tuvalet kısımları da eklenmiştir.

BURSA'NIN GEZİLECEK DİĞER İLÇELERİ

Tirilye

Mudanya ilçesinin sınırları içerisinde bulunan Tirilye, tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Çoğunlukla Rumların yaşadığı bölgede Hagios Sergios Manastırı, Aya Yani Manastırı Aya Sotiri Manastırı bulunuyor.

İznik

Tüm dünyaya adını çinileriyle duyuran İznik, açık hava müzesi gibidir. İlçeyi çevreleyen 114 burçlu surlar bulunuyor. İznik Gölü, su sporları için de güzel imkan sağlıyor.

Gölyazı

Nilüfer ilçesi içerisinde yer alan Gölyazı, küçük bir yarımadadır.