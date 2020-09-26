Pablo Escobar kimdir? Pablo Escobar diğer adları nelerdir, çocuklarının isimleri nelerdir? Kaç yaşında öldü?
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Pablo Escobar kimdir? Pablo Escobar diğer adları nelerdir, çocuklarının isimleri nelerdir? Kaç yaşında öldü?

26.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:40
Pablo Escobar kimdir? Pablo Escobar diğer adları nelerdir, çocuklarının isimleri nelerdir? Kaç yaşında öldü?

Dönem dönem evinde bulunan paralarla gündeme gelen Pablo Escobar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Pablo Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Diğer isimleri nelerdir?

Escobar ismi yeğeninin evinde yüklü miktarda para bulmasıyla gündeme gelmiş bulunmaktadır. Peki Pablo Escobar kimdir, diğer isimleri nedir? Hakkındaki tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

PABLO ESCOBAR KİMDİR?

Pablo Emilio Escobar Gaviria, ya da bilinen adıyla Pablo Escobar (1 Aralık 1949; Rionegro, Antioquia - 2 Aralık 1993; Medellín), Kolombiyalı zararlı madde kaçakçısı ve Medellín Karteli lideri. "Kokain Kralı" olarak adlandırılan Escobar'ın ölümündeki serveti, 2019 itibarıyla 59 milyar dolara eş değer olduğu tahmin edilmektedir. 1980'lerde ve 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zararlı madde ticaretini elinde tutmaktaydı.

Rionegro'da doğdu ve Medellín'de büyüdü, Medellín Universidad Autónoma Latinoamericana'da eğitim gördü, ancak mezun olmadan okulu bıraktı; bunun yerine cezai faaliyetlerde bulunmaya, yasa dışı sigara, sahte piyango bileti satmaya ve motorlu taşıt hırsızlığı yapmaya başladı. 1970'lerin başında, çoğu zaman insanları fidye için kaçırıp esir tutan çeşitli yasaklı madde kaçakçıları için çalışmaya başladı.

1976'da Escobar, kokain işine girerek Medellín Karteli'ni kurdu ve ABD'ye kaçakçılık yapmanın yollarını aradı. 1980'lere kadar Escobar'ın aylık 70 ile 80 arasında sevkiyat gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Kolombiya'dan, Amerika'ya tonlarca kokain sokmayı başarmıştır. Hızla dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi ancak sürekli olarak yerli ve yabancı rakip kartellerle savaşarak polis memurlarının, hakimlerin, yerlilerin ve önde gelen politikacıların katledilmesine yol açtı. Kolombiya'yı dünyanın cinayet başkenti yaptığı belirtilmektedir.

Pablo Escobar, Antioquia'da dünyaya geldi. Çiftçi bir babanın ve ilkokul öğretmeni bir annenin 7 çocuğundan biriydi. Suç kariyerine ufak çapta hırsızlıklarla başladı. Bu hırsızlıkların en bilineni antik mezar taşlarını çalıp turistlere satmasıydı. Bir süre hırsızlığa devam eden Pablo araba çalmaya başladı, ardından karaborsa ürünler satarak suç dünyasında ilerlemeye devam etti. Karaborsadan gelen paranın az olduğunu fark edince farklı işlere yönelmeye başladı. Bu işlerin başında kaçak mal ve sahte piyango bileti satmak geliyordu, ancak zaman geçtikçe işleri büyütmek istediğini belirterek adam kaçırma, şantaj gibi suçlarla uğraştı. Bu işlerden sonra 1970'li yıllarda zararlı madde kaçakçılığına ve satışına başladı.

PABLO ESCOBAR'IN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ

Sebastián Marroquín (d. 1977)

Manuela Escobar (d. 1984)

PABLO ESCOBAR DİĞER ADLARI NELERDİR?

Escobar'ın diğer adları; Don Pablo, El Doctor (Doktor), El Mágico (Sihirbaz), El Padrino (The Godfather), El Patrón (Patron) ve El Señor (Lord) olarak geçmektedir.

PABLO ESCOBAR KİŞİSEL HAYATI

1976 yılının Mart ayında 27 yaşında iken Escobar, 15 yaşındaki Maria Victoria ile evlendi ve çiftin Juan Pablo (şimdiki adı Juan Sebastian Santos Marroquín) ve Manuela adında iki çocuğu oldu.

PABLO ESCOBAR ÖLÜMÜ VE SONRASI

2 Aralık 1993 tarihinde Pablo Escobar'a karşı yapılan operasyonda Pablo Escobar arama ekibinden kaçarken radyo dalgaları teknolojisi kullanarak Kolombiya elektronik gözetleme ekibi tarafından yeri tespit edildi; Tuğgeneral Hugo Martínez tarafından yönetilen operasyonla Medellin'de orta sınıf bir daire içinde saklanırken bulundu. Uzun çatışma sonrası DEA ve Kolombiya güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Cenaze törenine yaklaşık 25 bin civarı seveni katıldı.

ESCOBAR'IN KONU EDİNDİĞİ FİLM, DİZİ VE KİTAPLAR

Kitaplar:

Mark Bowden'un kitabı Pablo'yu Öldürmek: Dünya'nın En Büyük Haydutunun Yakalanması

Gabriel García Márquez'in kitabı, News of a Kidnapping (1998)

Fotoğrafçı James Mollison'ın kitabı Pablo Escobar anısına (2009)

Filmler:

Loving Pablo (2017)

The Infiltrator (2016)

Escobar: Paradise Lost (2014)

Blow (2001)

Clear and Present Danger (1994)

Escobar (2009)

30 for 30 (2010)

Killing Pablo (2011)

Diziler:

Pablo Escobar Kötülüğün Efendisi (2012)

Narcos (2015)

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