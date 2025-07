2020 yılında yaşadığı bir düşme sonrası Parkinson hastalığına yakalandığını açıklayan sanatçı, bu hastalıkla verdiği uzun mücadelenin ardından yaşamını yitirdi. Müziği kadar sahne şovları ve şarkı sözleriyle de dikkat çeken Osbourne, özellikle aile derneklerinin hedefi haline gelmişti. Ancak "The Osbournes" adlı reality show sayesinde izleyicilerin zihninde yaşlı, sevecen bir aile babası olarak da yer etti. Ozzy Osbourne ödü mü, neden öldü?

OZZY OSBOURNE ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Black Sabbath grubunun karanlık ve mistik imajıyla özdeşleşmiş vokalisti Ozzy Osbourne'un ölüm haberi, kısa süre önce verdiği veda konserinin hemen ardından geldi. Bu durum, müzik camiasında büyük yankı uyandırdı. Kariyerine 1970'li yıllarda başlayan Osbourne, hem grupla hem solo kariyerinde büyük başarılara imza attı. "Metalin Babası" olarak anılmasının nedeni; metal müziğe yön vermesi, etkileyici sahne performansları ve cesur şarkı sözleriyle kitleleri etkilemesiydi. Ailesinden yapılan açıklamada, Osbourne'un son anlarında sevdikleriyle çevrili olduğu ve huzur içinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

PARKİNSON HASTALIĞIYLA GELEN ZORLU SÜREÇ

Ozzy Osbourne'un ölüm nedeni, 2020 yılında yaşadığı bir düşme sonrası teşhis edilen Parkinson hastalığıydı. Bu hastalıkla geçen yıllar boyunca sahne performansları azalmış, ancak müzikten kopmamıştı. Ailesi yaptığı resmi açıklamada, sanatçının mücadelesini onurla verdiğini ve vefatının ardından mahremiyet talep ettiklerini bildirdi. Hayranları ve müzik dünyası, onun ardından saygıyla eğilirken, Osbourne'un müziği ve mirası sonsuza dek yaşayacak.

OZZY OSBOURNE KİMDİR?

John Michael "Ozzy" Osbourne, 3 Aralık 1948'de İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi. 1970 yılında kurulan heavy metal grubu Black Sabbath'ın vokalisti olarak şöhrete kavuştu. 1979'da gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine yöneldi ve 13 stüdyo albümü yayımladı. Bu albümlerden ilk yedisi ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazandı. 2013 yılında Black Sabbath ile tekrar bir araya gelerek "13" isimli albümü kaydetti. Osbourne, müzik dünyasında karanlık sahne şovlarıyla olduğu kadar yenilikçi yaklaşımıyla da iz bıraktı.

BLACK SABBATH DÖNEMİ VE SONRASI

Black Sabbath'ın ilk albümü, 13 Şubat 1970'te yayınlandı ve kısa sürede ABD listelerinde üst sıralara yükseldi. Ancak grubun müzikal gidişatından memnun olmayan Osbourne, 1979 sonunda aşırı uyuşturucu kullanımı ve yaratıcı katkı eksikliği gerekçesiyle gruptan kovuldu. Bu ayrılığın ardından Osbourne, menajer Don Arden'in yönlendirmesiyle The Blizzard of Ozz adlı projeyi başlattı. Albüm, kısa sürede büyük başarı kazandı.

SOLO KARİYERİNDEKİ YÜKSELİŞ

Osbourne'un "Diary of a Madman" adlı ikinci albümü, onun kariyerindeki en beğenilen işler arasında yer aldı. 1980'ler boyunca yayımladığı albümlerle büyük satış rakamlarına ulaştı. 1986 yılında "The Ultimate Sin" albümü, Osbourne'un o dönemki en başarılı çalışması oldu. 1988 yılında gitarist Zakk Wylde ile çalışmaya başlayan sanatçı, No Rest for the Wicked albümüyle bir kez daha zirveye çıktı.

OZZY'NİN EFSANE PERFORMANSLARI VE TARTIŞMALAR

Osbourne'un sahnedeki bazı hareketleri, özellikle bir yarasanın başını canlı performans sırasında ısırması, büyük sansasyon yarattı. Kimi zaman siyah kıyafetlerle, kimi zaman ise sıradışı kostümlerle izleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, performanslarıyla hafızalarda iz bıraktı. Tüm bu kaotik imajının yanı sıra, Lita Ford ile yaptığı "Close My Eyes Forever" düeti gibi duygusal parçalarla da büyük beğeni topladı.

AİLE YAŞAMI VE "THE OSBOURNES" PROGRAMI

2000'li yıllarda yayınlanan "The Osbournes" reality show'u ile, Ozzy Osbourne bir kez daha popülerliğini artırdı. Bu programda; ailesiyle birlikte sıradan bir yaşam sürdüğü, sevecen ve mizahi yönüyle tanıtıldı. Kamuoyunun gözünde vahşi sahne karakterinden farklı bir figür çizdi. Reality show, Osbourne ailesini geniş kitlelere sevdirirken, Ozzy'nin hayatına dair içten bir bakış sundu.