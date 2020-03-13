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Gaziantep, Sağlık

Özlem öğretmen, öğrencilerinin sevgisiyle kanseri yendi - GAZİANTEP

Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce dördüncü evre meme kanseri olduğunu öğrenen sınıf öğretmeni Özlem Cengiz, öğrencilerin desteğiyle mücadele ettiği kanseri yenerek sağlıklı şekilde sınıfına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

13.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:01
Özlem öğretmen, öğrencilerinin sevgisiyle kanseri yendi - GAZİANTEP

Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce dördüncü evre meme kanseri olduğunu öğrenen sınıf öğretmeni Özlem Cengiz, öğrencilerin desteğiyle mücadele ettiği kanseri yenerek sağlıklı şekilde sınıfına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mehmet Adil Kasapseçkin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 42 yaşındaki Özlem Cengiz'e yaklaşık 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) ileri seviye kanser tanısı konuldu. Aldığı haberle karamsarlığa kapılan Özlem öğretmen, zorlu geçen tedavi sürecine başladı. Bu süreçte öğrencilerinden gördüğü sevgi ve destekle yaşama tutunan ve karamsarlığını aşan Cengiz, tekrar öğrencilerine kavuşmanın hayaliyle sürdürdüğü tedavi sürecini olumlu tamamladı.

Kanseri yenerek okula dönmenin mutluluğunu yaşayan Özlem Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tanısını öğrendiği günün hayatının dönüm noktası olduğunu anlattı. Vücudunda sırt ağrısının haricinde herhangi bir belirti olmadığını ve KETEM'e gitmese çok geç kalacağını belirten Cengiz, şöyle devam etti:

"Yapılan tetkiklerden sonra benim ileri evre 'metastatik' denilen dördüncü evre meme kanseri olduğum ortaya çıktı. Öğrencilerini 23 Nisan'a hazırlayan bir öğretmenken böyle bir şokla ileri bir evre durumu olduğumu öğrendiğimde açıkçası çok şaşırdım ve yıkıldım o an. Bu yıkılma bir ay sürdü, tetkikler, biyopsiler, tomografiler oldu. Tabii zor geçiyor ama bu süreçte destek, moral çok önemli. Ailem, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim bana o kadar moral oldular ki belki de bu süreci daha çabuk atlatmama onlar vesile oldular."

"Öğrencilerimin bu süreçte katkısı çok fazla"

Hastalıkla mücadele ederken motivasyonun çok önemli olduğunun altını çizen Cengiz, "Öğrencilerimin bu süreçte katkısı çok fazla. Onlar benim 'kanatsız meleklerim' diyebilirim. Gerçekten bir öğretmenin hayatında öğrencinin çok büyük etkisi olduğunu bu hastalıkta daha çok anladım." dedi.

Cengiz, öğrencilerinin tedavi sürecinde mektupları ve attıkları mesajlarla kendisine destek olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Bana 'Öğretmenim sizi seviyorum, sizi bekliyoruz.' mesajları atmaları çok önemliydi. Bazılarına dönemedim ama onlar bana ısrarla bu mesajları aileleriyle beraber atmaya devam ettiler. Onlara eninde sonunda döneceğimi düşündükleri için mesaj attılar. Hepsini çok seviyorum, aileleri de çok kıymetli. Güzel, pırıl pırıl çocuklar, mezun etmek de inşallah bana nasip olacak. Beraber onları ortaokula uğurlayacağız. Ne ben onları unutacağım ne onlar beni. Hayatımda çok çocuk mezun ettim ama yaşadığım müddetçe bu öğrencilerimin benim için ayrı bir önemi olacak. Benim için çok kıymetliler."

Cengiz, hastalık sürecinde velilerin de kendisine çok büyük desteği olduğunu, onlar sayesinde okulundan ve öğrencilerinden hiç kopmadığını ve bu sayede moralinin hep yüksek olduğunu söyledi. Sağlığına kavuştuktan sonra hayata bakış açısının değiştiğini aktaran Cengiz, artık küçük şeylerin kendisini üzmediğini, çok daha mutlu ve anlamlı bir hayat yaşadığını anlattı. Cengiz, bu süreçte yaşadıklarını "İçimdeki davetsiz misafir" adlı kitapla yazıya döktüğünü, bu hastalığa yakalananlara yol göstermeyi ve morallerini yüksek tutmayı amaçladığını ifade etti.

Erken tanı hayat kurtarıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay da Sağlık Müdürlüğüyle koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri anlamında birçok faaliyet yürüttüklerini söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce kent merkezinde farklı noktalarda KETEM'ler açmaya başladıklarını ve ayrıca mobil mamografi aracı temin ettiklerini bildiren Tolay, bu araçla hizmeti vatandaşların ayağına götürdüklerini ve taramada şehir olarak Türkiye sıralamasında 50'lerden ilk dörde yükseldiklerini kaydetti.

Erken teşhisin çok önemine işaret eden Tolay, "Şu ana kadar meme kanseri tanısında yaklaşık 100 civarında erken tanı konan hastamız oldu. Bunların hepsi de tedavi edilerek sağlıklarına kavuştu ve ikinci hayatlarına tekrar başladılar. Özlem hocamız da bunlarında birisi. Şimdi öğrencileriyle beraber mesleğini icra etmeye devam ediyor çok şükür." diye konuştu.

Özlem öğretmen, öğrencilerinin sevgisiyle kanseri yendi - GAZİANTEP

Kaynak: AA

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Özlem öğretmen, öğrencilerinin sevgisiyle kanseri yendi - GAZİANTEP

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