Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşıPiyade Sözleşmeli Özkan Özkanlını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimlerini açıkladı. Özkan Özkanlı kimdir? Kahraman Şehit Piyade Sözleşmeli Özkan Özkanlı kaç yaşında, nereli, evli mi?

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI.

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

ŞEHİT ÖZKAN ÖZKANLI KİMDİR?

Şehit düşen askerlerden biri de Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Namlıkışla Köyü'nden Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'ydı. Genç yaşta vatan uğruna toprağa düşen Özkanlı'nın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından ailesine iletildi. Baba ocağına Türk bayrağı asılırken, Aksaray genelinde derin bir hüzün yaşandı.

2023 yılında göreve başlayan bekar olan Özkanlı'nın acı haberi memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. 2 kardeş olan Özkanlı'nın babası Bayram Ali Özkanlı'nın da daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Özkan Özkanlı'nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Şehit Özkanlı'ya ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları sosyal medyada gündem oldu. Özkanlı'nın maaşının bir kısmını öğrencilere burs vermek için ayırdığı öğrenildi.

12 şehidimiz: