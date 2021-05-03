Özel sektörde bayram tatili kaç gün 2021? Kamu ve özel sektör çalışanları Ramazan Bayramı izinleri: Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı ile birlikte 2021 yılı tatilinin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ramazan Ayı'nın son gününde olan vatandaşlar, özel sektör ve kamu çalışanları için ne kadar tatil yapacaklarını merak ediyor. Peki, Özel sektörde bayram tatili kaç gün 2021? Kamu ve özel sektör çalışanları Ramazan Bayramı izinleri: Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Kamuda çalışanlar kaç gün izin yapacak? Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ile birlikte 2021 yılı tatilinin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ramazan Ayı'nın son gününde olan vatandaşlar, özel sektör ve kamu çalışanları için ne kadar tatil yapacaklarını merak ediyor. Peki, Özel sektörde bayram tatili kaç gün 2021? Kamu ve özel sektör çalışanları Ramazan Bayramı izinleri: Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Kamuda çalışanlar kaç gün izin yapacak? Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

ÖZEL SEKTÖRDE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Özel sektörde bayram tatili 12 Mayıs Salı günü öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak. Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı. Bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlayacak, bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olacak.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR RAMAZAN BAYRAMI İZİNLERİ

Ramazan Bayramı tatili için kamuda idari izin günleri belli oldu. Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı. Bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlayacak, bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olacak. Özel sektörde bayram tatili 12 Mayıs Salı günü öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak.

KAMUDA ÇALIŞANLAR KAÇ GÜN İZİN YAPACAK?

Kamuda çalışanlar için Ramazan Bayramı öncesi için idari izin kararı verildi. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak.

Ramazan bayramı tatili için kamuda çalışacaklar, bayram öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

KAMU ÇALIŞANLARINA BAYRAM KAÇ GÜN TATİL?

Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle ilgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması gerektiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başladı. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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