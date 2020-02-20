(Özel) İş yerine astığı pankartı gören herkes teşekkür etti

20.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:45

Zonguldak'ta bir restoran işletmecisi, "Eğer tacize veya şiddete maruz kalırsan hemen bize koş" yazılı pankart astı. Pankartı görenler ise teşekkür etmek için iş yerine koştu.



Kadına ve çocuğa yönelik taciz, şiddet olaylarının kamuoyunda geniş yer bulması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi ile aynı cadde üzerinde bulunan bir restoran işletmecisi harekete geçti.



İş yerinin camına asılan "Sana söz, herhangi bir durumda rahatsız edildiğini ve tacize uğradığını hissedersen, çeşitli şiddet türlerine maruz kalırsan, yer ve zaman ve fark etmeksizin biz senin yanındayız. Tereddüt etmeden bu kapıya koş. Güvenliğini sağlayacağımıza ve seni evine rahatça ulaştıracağımıza söz veriyoruz" yazılı pankart kısa sürede ilgi odağı oldu.



"Ailelerinden uzakta öğrenim gören gençler var"



İşletmenin ortaklarından 28 yaşındaki Berdan Güler, Emine Bulut'un bir restoranda bıçaklanmasının ardından farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir pankart astıklarını ifade etti. Güler, "Emine Bulut'un bir restoranda öldürülmesi, restoranda 'ölmek istemiyorum' demesi ve restoran sahiplerinin duyarsız kalması başlangıç olarak bizi çok etkiledi. Ondan sonra yaşanan kadın cinayetleri, tacizler ciddi manada bizi etkiledi. Ortaklarımızdan biriyle böyle bir fikir ortaya çıktı. Üniversitenin karşısında esnaflık yapıyoruz. Sonuçta burada ailelerinden uzakta öğrenim gören gençler var. Duyarsız kalmamak için ne yapabiliriz diye kendi çapımızda bir yazı yazdık. Elimizden geldiği kadar da sahip çıkmaya hazırız" dedi.



Yardım için değil teşekküre koştular



Pankartta yazan "Tacize veya şiddete maruz kalırsan tereddüt etmeden bu kapıya koş" yazısını görenlerin kendilerine teşekkür etmeye geldiğini anlatan Güler, "Gayet güzel tepkiler alıyoruz. Özellikle pankartın fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşanlar var. Tebrik eden çok insan oluyor. Şu ana kadar sığınan arkadaşlar olmadı. Teşekkür etmeye gelenler var. Ama öyle bir durum söz konusu olursa gerek polise başvurarak gerekse kendi imkanlarımız doğrultusunda sahip çıkmaya hazırız. Ciddi anlamda ticaretten ziyade farkındalık oluşturmak, ülkemiz sorunlarına duyarlı olmak istedik. Kadınların ve çocukların tacize veya şiddete maruz kalmalarına karşı sesimizi çıkartalım dedik. İnsanlara duyarlılığımızı göstermek istedik. Burada bütün esnaf arkadaşlarım olsun bunu yapmalarını istiyoruz. Talep ediyoruz. Sonuçta burada öğrenim gören öğrenciler ailelerinden uzak. Gençlerimize sahip çıkmalıyız. Bir çok esnafımız da bu konuda duyarlı" şeklinde konuştu.



Pankartı gördüğünde mutlu olduğunu ifade eden Refika Yavuz ise "Tebrik ediyorum. Gün geçmiyor ki kadın cinayetleri haberleri izliyoruz. Kadına şiddet olayları gündem oluyor. Çok üzücü. Böyle bir yazıdan dolayı arkadaşları tebrik ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA