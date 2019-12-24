(Özel Haber) Hamaguchi Ödüllü Prof. Yalçıner, lise öğrencilerine seminer verdi

24.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:31

Hamaguchi Ödüllü Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Ankara'da bulunan Çiğdem Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, 'Denizden Gelen Afetler; Kıyı Yapıları ve Koruma Yöntemleri' isimli bir seminer gerçekleştirdi.



Çiğdem Anadolu Lisesi öğrencileri yoğun ders tempolarının arasında kısa bir süre önce, UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanlığı görevlerini üstlenirken yaptığı çalışmalarla, Japonya Altyapı-Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Hamaguchi Ödülü'ne layık görülen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'le bir araya geldi. Çiğdem Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerle, 'Denizden Gelen Afetler; Kıyı Yapıları ve Koruma Yöntemleri' isimli seminer veren Yalçıner, öğrencilerin tsunami ve sel felaketleri konusunda bilinçli olmaları gerektiğiyle ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu.



Hamaguchi Ödülü'nün tarihçesini ve 2013-2017 yılları arasında yaptığı çalışmalar sonucu ödüle layık görüldüğünü aktaran Yalçıner, 1850 yılında Goryo Hamaguchi isimli bir Japon vatandaşın köyünde yaşanan depremi anlattı. Hamaguchi'nin deprem sonrası tsunami felaketinden halkını nasıl koruduğunu aktaran Yalçıner, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 yılından itibaren 5 Kasım gününün 'Tsunami Farkındalık Günü' olarak ilan edildiğini hatırlattı. Yalçıner, "Hamaguchi ödülü, Goryo Hamaguchi isimli Japon vatandaşın 1850 yılında kendi köyünde bir deprem sonrası denizdeki bazı anormallikleri fark edip, kıyıdaki dostlarını ve kıyıda yaşayan vatandaşları kurtarmak amacıyla tepedeki çeltik demetlerini yakarak, bu kişilerin en değerli hazinesi olan çeltik demetlerini korumaları için tepeye çıkmalarına neden olması üzerine verilen bir ödül. Hamaguchi, insanları bu yolla tsunamiden korumuştur. Daha sonra da kendi köyünün kıyısına tsunami duvarı yapmış. 96 yıl sonra bu duvarlar köyü tekrar korumuştur. Goryo Hamaguchi'nin, önemli ve öncü çalışması sonrasında dünyada tsunami konusunda bu yaptıklarının farkındalık oluşturan önemli bir hamle olduğu görülmüş ve 2015 yılında BM tarafından 5 Kasım günü 'Tsunami Farkındalık Günü' olarak ilan edildi. 2016 yılından itibaren de Japonya Ulaştırma Bakanlığı, bu konuda dünyada farkındalık oluşturan, araştırmalarıyla dünyada iş birliği içerisinde çok bilim adamıyla birlikte çalışmış olan bilim adamlarına her yıl bir kez ödül vermektedir. 4'üncü kez verilen ödül de bana ve bir başka Japon hoca Prof. Shibayama'ya verilmiştir. Bu ödülün geçmişi benim UNESCO'daki Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanlığı görevimdeki uluslararası çalışmalar, yaptığım bilimsel araştırmaların, yayınların tanınırlığı, bilinirliği ve yaptığım çalışmaların farkındalık yaratması nedeniyle verilmiştir" ifadelerini kullandı.



Lise öğrencileriyle buluşmasının çok değerli olduğunu sözlerine ekleyen Yalçıner, doğal afetlere karşı farkındalığın ve afetlere hazırlığın öneminden bahsetti. Yalçıner, "Doğal afetlere karşı hazırlıklı ve farkında olmak çok önemlidir. Hem yapısal hem de sosyal olarak hazırlıklı olmak gerekir. Sosyal hazırlığın gerekliliği okullardan başlar. Denizden gelen afetler sadece tsunamiyle sınırlı değildir. Önemli tropik fırtınalar iklim değişikliğinden dolayı artık Akdeniz'e de geldiği düşünülürse hazırlıklı olmamız, en azından bilgi sahibi olmamız önemlidir. Bilgi sahibi olunmazsa, korku ve panik önemli miktarda bizlere zarar vermektedir. Bizim Çiğdem Anadolu Lisesi öğrencilerine vereceğimiz seminerde; eğlenerek anlayacakları biçimde denizden gelen afetleri tanıtacağız. Bu afetlere karşı nasıl korunmaları gerektiğini anlatacağız. Ender rastlanan tsunami olayları ve sık rastlanan seller ve fırtınalarla ilgili neler yapılabilir öğrencilerimize anlatacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA