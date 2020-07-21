Oyuncakların dünyasına fantastik yolculuk!
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Oyuncakların dünyasına fantastik yolculuk!

Oyuncakçı, Saklı Yadigarlar belgesel filmi, sizi bir oyuncak ustası ve onun muzur oyuncağıyla beraber oyuncakların gizemli dünyasına doğru yolculuğa çıkarıyor.

Oyuncakların dünyasına fantastik yolculuk!
21.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:51

Filmde müzeci ve şair Sunay Akın ile tiyatro yönetmeni ve oyuncu Hakan Altıner de yer alıyor.

Kocaeli Üniversitesi'nin yetiştirdiği yönetmen Yağmur Kartal'ın yazdığı Oyuncakçı, Saklı Yadigarlar filmi, oyuncak ustası Sabahattin Parlar'ın hayat öyküsünü konu alıyor. 2016 yılında çekimlerine başlanan filmin yapımcılığını yönetmen Yağmur Kartal (Latrak) üstlenirken Karakuş Film de destek veriyor. Stop-motion ve animasyonlu bağımsız belgesel olan filmin çekimleri Avşa Adası ve İstanbul'da gerçekleşti. İlk gösterimi yakın zamanda yapılacak filmin gösterim tarihi ve mekânı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Filmde Oyuncak Müzesi sahibi şair Sunay Akın ile tiyatro yönetmeni ve oyuncu Hakan Altıner de yer alıyor. Bir sanatçı portesi çizen Sabahattin Parlar'ın hayat hikayesi, yönetmen Yağmur Kartal'ın kurduğu büyülü evrenle seyirciye sunuluyor.

İMKANSIZLIKLARIN KÖRÜKLEDİĞİ YARATICI DEHA

Esasında elektrik ustası olan Sabahattin Parlar, Avşa Adası'ndaki evinde elektrik kablolarından eski Osmanlı figürleri yapmaktadır. Küçük yaşta resme ilgisini keşfeden öğretmeninin ilkokuldaki alakası onu sanata yönlendirse de yaşadığı dönemin güçlüğü ve geçim dertleri nedeniyle uzun süre elektrik işinde çalışarak hayatını kazanmıştır. Fakat yıllarca içinde ukde kalan sanat sevgisi bu oyuncakları yapmaya başlamasıyla yeniden canlanmıştır. Ekmek parası kazanmanın ötesine geçen ihtirası, imkansızlıkların körüklediği yaratıcı dehayla buluşarak elektrik tellerinden yapılan oyuncaklarda hayat bulmuştur.

ELEKTRİK TELLERİNE CAN VEREN ADAM

Oyuncak gibi oynatılabilen bu figürleri evindeki küçük atölyesinde zaman buldukça üreten Parlar, gençlik yıllarından beri yaptığı figürleri birkaç arkadaşının yüreklendirmesiyle 80'lerde Kapalıçarşı'da satmaya başlar. Bu yıllarda tanımış olduğu oyuncu Hakan Altıner ve eşi ile olan muhabbetleri sayesinde figürleri ufak atölyesinden çıkarak tüm Anadolu'yu dolaşmaya başlamıştır. Fakat el işçiliği ile üretilen bu eserler dönemin gazetecilerinin ilgisini çekse de zamanla tarihin eski sayfalarındaki gazete kupürlerinde solarak gitmiş ve elektrik tellerine can veren adam unutulmuştur.

FİNALE KALDI

Türkiye'nin en prestijli festivallerinden biri olan 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde finale kalan film festival yolculuğuna Ankara ile başlamış oldu. Filmin Türkiye'de halka açık ilk festival gösterimi 31. Ankara Uluslararası Film Festivali ile olacak. Finale kalan filmlerin gösterimi 4-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

ÇOCUKLUĞUMUZA DAİR EN GÜZEL ANI OYUNCAKLARDIR

Yönetmen Yağmur Kartal çocukluğumuzun en güzel anılarının oyuncaklar olduğunu belirterek filme dair şunları söyledi: "Çocukluğumuza dair en güzel anımız oyuncaklardır ve oyuncaklar bizleri anlatır. Bir oyuncakçı ise çocukluğumuza şekil veren, ruhumuza şekil veren bir Gepetto ustadır. Oyuncakçı, geçmişten günümüze bu ruhu seyircilere hissettirmeye çalışan, 1940'lardan günümüze oyuncak öyküsü paralelinde büyüyen bir çocuğu, bir oyuncakçıyı, bir hayatı anlatıyor."

YÖNETMEN YAĞMUR KARTAL KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'da doğdu. Sinema ile haşır neşir olmaya 14 yaşındayken gittiği Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi, Sinema Televizyon bölümünde başladı. Kocaeli Üniversitesi'nde sinema öğrenimini ve yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Soluk adlı distopik kısa filmi ile yurt dışında birçok ülkede festivallerde başarı elde etti. Oyuncakçı Saklı Yadigarlar isimli orta metraj stop-motion animasyonlu belgesel filmini yönetti. Çeşitli sitelerde film kritikleri ve analizleri yazmasının yanı sıra aktif olarak sektörde görsel efekt, kurgu, animasyon işleri yapmaya devam etmektedir.

FİLM EKİBİ

Yazan ve Yöneten: Yağmur Kartal, Anlatanlar: Sabahattin Parlar, Sunay Akın, Hakan Altıner, Akgül Parlar, Vildan Baydar, Mehmet Emin Avşaroğlu, Yardımcı Yapımcı: Cüneyt Karakuş, Görüntü Yönetmeni: Yağmur Kartal, Cem Sarp, Işık Şefi: Gizem Coşkun, Sanat Yönetmeni: Çiğdem Şimşirli, Kurgu ve Görsel Efekt: Yağmur Kartal, Egemen Çetinkaya, Stop Motion Animasyonlar: Yağmur Kartal, Ses: Gizem Coşkun, Seslendiren: Cüneyt Karakuş, Müzik Aranjmanı: Aykut Kırşan, Egecan İnce, Ses Kurgusu: Yağmur Kartal, Mix & Mastering: Egecan İnce, Afiş Tasarımı: İrem Badazlı, Makyaj: Vildan Baydar, İletişim Sorumlusu: Çağla Daşcı, Ulaşım: Ali Erel, Çeviri: Seçil Yozgat.

Kaynak: Bültenler

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