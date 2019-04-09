Minik Öykü'ye Donör Bulunamadı! Yarı Uyumlu Anneden İlik Nakli Yapılacak

Antalya'da geçen kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı'nın Türkiye ve yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasına mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakil yapmaya karar verdi. Anne Eylem Yazıcı, "Bu sürecin üstesinden geleceğiz. Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak." dedi.

"FARKINDALIK OLUŞTURDUK"

Yazıcı çiftti operasyon öncesinde kuaföre giderek kızlarına destek olmak amacıyla saçlarının bir kısmını kazıttı.

Naklin, 10 Nisan'da kentteki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtilirken, anne Eylem Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı için başlattıkları kampanya ile Türkiye'de farkındalık oluşturduklarını hatırlattı.

"BAZEN BİR ANNE OLMAK BUNU GEREKTİRİYOR"

Yüzbinlerce donör bulunmasına rağmen yüzde 100 uyumlu kök hücrenin bulunamadığını anlatan Yazıcı, kızının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak hastalığın hızlı bir mutasyona uğrayabildiğini belirtti.

KAMPANYA DEVAM EDECEK

Daha fazla bekleme riskinin alınamayacağını anlatan Yazıcı, "Kızım benden nakil olacak. Bu kampanyamızın bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Yüzde 50 uyumlu nakilde başarı oranı geçmişe nazaran çok daha yükseldi. Bu sürecin üstesinden geleceğiz. Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak." dedi.

UYUMLU OLUP OLMADIĞI BELLİ OLACAK

Yazıcı, nakilden sonra 28 gün steril bir odada kalacaklarını ve iliğin kızına uyup uymadığının bu dönemde belli olacağını dile getirdi.

Saçlarını kızıyla birlikte kestiklerini vurgulayan Yazıcı, "Kızımla aynı modeli yaptık. O da üst ön kısmında kakül bıraktı. Yanlarını kazıttık. Olur da "Niye saçım böyle oldu?" diye canı sıkılırsa benimkinin de aynı şekilde olduğunu görüp moral bulsun. Baba da sıfıra kazıttı. Bazen bir anne olmak bunu gerektiriyor. Bu durum bizi üzmedi hatta mutlu etti. " diye konuştu.

Baba Çağdaş Yazıcı da kızının hastalığı yeneceğine inandığını, evladı için herkesten dua beklediğini belirtti.

Kaynak: AA