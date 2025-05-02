Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

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Ordu Fatsa'da, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi. Kaza, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Evkaf Mahallesi'nde Ahmet Yıldızlı hakimiyetindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sitenin bahçesine düştü.

Ordu'da İstinat Duvarından Düşen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti,

KURTARILAMADI

Saat 17.00 sularında meydana gelen kazaya tanıklık eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin 44 yaşındaki sürücüsü Ahmet Yıldızlı, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ordu'da İstinat Duvarından Düşen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti,

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Ne 5 metresi.

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