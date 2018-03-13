Otobüs Durağında Tanıştığı Genç Kızı İlişki Sırasında Boğarak Öldürdü

32 yaşındaki Mark Bruce, İskoçya'nın Aberdeen şehrindeki evinde sadece 9 gün önce 21 yaşına girmiş olan Chloe Miazek'i cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü.

İKİSİ DE KÖR KÜTÜK SARHOŞTU

Geçtiğimiz yılın kasım ayında gece ayrı şekilde eğlenen ikili sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Chloe isimli genç kız gece kulübünden sarhoş olduğu için atılmadan önce içkiyi biraz fazla kaçırmıştı. Genç kız, o sırada oldukça sarhoş olan Bruce'un da yakınlardaki bir bardan dakikalar önce ayrıldığı otobüs durağına yürüdü. İkili Bruce'un dairesinde gitmeden önce konuşmaya başladı.

"KORKUNÇ BİR ŞEY YAPTIM"

Saatler sonra Bruce'un Rosemount Polis Karakolu'na gitmeden önce sokaklarda saatlerce amaçsızca dolaşırken görüldüğü ve karakola gidip "korkunç bir şey yaptım" dediği öğrenildi.

Avukat Jo McDonald, bir memurun ondan söylediklerine açıklık getirmesini istediğini ve Mark'ın da ona "Birini öldürdüm. Yatağımda bir kadın var." dediğini belirtti.

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA ÖLMÜŞ

Aberdeen Yüksek Mahkemesi'ne, çiftin "erotik boğulma"da ortak bir alakasının olduğu, Bruce'nun cinsel ilişki sırasında Chloe'nin boynunu sıkmasından saniyeler sonra genç kızın öldüğü söylendi. Ayrıca, "Açıklaması cinsel ilişki sırasında elleriyle boynunu kavradığı yönünde ve kanıtlar da bununla tutarlı" şeklinde konuştu.

Bruce, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya.