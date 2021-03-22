Otizmli çocuğun babasından yüreklere dokunan beste

Otizmli çocuğun babasından yüreklere dokunan besteKARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde oturan Ercan Tuncer (50), oğlu Sercan (6) ve tüm otizmli çocuklar için, 'Sen sabret oğlum Allah büyüktür' adlı bir beste yaptı.

Otizmli çocuğun babasından yüreklere dokunan beste

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde oturan Ercan Tuncer (50), oğlu Sercan (6) ve tüm otizmli çocuklar için, 'Sen sabret oğlum Allah büyüktür' adlı bir beste yaptı. 2 yıl önce 4 ineğini satarak tedavi ettirmeye çalıştığı oğlu Serkan'ın bir gün sağlığına kavuşacağı umudu içinde olduklarını belirten Ercan Tuncer, yaşadıkları zorlukları aynı hastalığa yakalanan bireylerin ailelerinin anlayabileceğini söyledi.

Filiz- Ercan Tuncer çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Sercan'a 4 aylıkken epilepsi tanısı konuldu. Baba Ercan 2 yıl önce 4 ineğini satarak oğlunu Ankara'ya özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan tetkik ve tedavi sonucu Sercan'a otizm teşhisi konuldu. Tuncer ailesi zamanlarının büyük bir bölümünü Sercan'a ayırdı. Enerjisi ile yerinde duramayan ve eline geçirdiği eşyaları kırması nedeniyle ailesi, Sercan'a özel ilgi gösteriyor. Ağabeyi ve abla okulda, baba Ercan da geçimini sağlamak için yazın inşaatlarda kışın da köyde gündelik işlerde çalışmak zorunda kaldığı için tüm yük anne Filiz Tuncer'e kalıyor.

Arpaçay Kaymakamlığı'nın da maddi desteği ile aile köyde 2 odalı bir ev yaptırdı. Ağır kış koşulları nedeniyle soba yakmak zorunda kalan aile Sercan'ın sobaya dokunması veya devirmesinden korktukları için tek göz odalı eski bir eve yerleşti. Aile fertleri tüm yanından bir an olsun bile ayrılmamalarına rağmen Sercan bir anlık boşlukta kimi zaman televizyon ya da buzdolabı gibi eşyalara zarar verip camları kırabiliyor. Sürekli hareket halinde olan Sercan yüzünden baba köyünden, anne evinden çıkamaz olurken, abla Elif (15) ve abisi Baran (18) evde ders çalışamaz hale geldi. Anne Filiz Tuncer (38), boşaltmak zorunda kaldıkları iki odalı eve kalorifer sistemi kurulması ve Sercan için özel oyuncakları bulunan bir oda yapılmasını istedi.

'YAŞADIĞIMI YAZIYORUM'

Ercan Tuncer, yaşadıkları sıkıntıları ve duygularını ifade ettiği şiir ile tüm otizmli çocuklar için beste yaptı. Baba Tuncer, "Bu türküyü bütün otizmliler ve biz aileler için yazdım. Bizim halimizi onlarda biliyor ya; onlar için, herkes için yazdım. Hep böyle duygulu duygulu yazıyorum. Bazen diyorlar ki 'sen neden hiç hareketli türküler yazmıyorsun?? Ben yaşadığımı yazıyorum. Karşıkinin yaşadığını yazıyorum. Çünkü bir gün olsun huzurlu bir günümüz olmadı ki neşeli bir şeyler yazayım. Onun için biz çektiğimizi yazıyoruz işte. İnşallah o günler de gelir. Biz sabredelim de Allah büyüktür. Sabırla geldik sabırla gideceğiz inşallah. Derdi veren bir gün mutlaka bunun da şifasını verecektir. Şifa Allah'tandır" dedi.

'TÜM OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN TÜRKÜ BESTELEDİ'

Dilinden şükrü eksik etmeyen Ercan Tuncer, yaşadığı zorlukları, verdikleri mücadeleleri, şükrünü ve umutlarını dizelere döktü. Kendisi de çocukluğundan bu yana saz çalan, dertlerini, hüzünlerini sazıyla sözüyle dile getiren Tuncer oğlu ve tüm otizmli çocuklar için yaptığı 'Sen sabret oğlum Allah büyüktür' bestesinde şu ifadelere yer verdi:

"Lokman hekim netsin yaram derindir/ Sığındım Mevlaya Mevlam kerimdir/ Allah'ım ne olur bizi sevindir/ Sen sabret oğlum Allah büyüktür. Çilelidir yavruların anası/ Herkese tatlıdır kendi balası/ Kabul olur babaların duası/ Sen sabret oğlum Allah büyüktür. Oturmuş kenarda hayal kuruyor/ Ah çektikçe dolu gibi döküyor/ Ercan ne çektiyse dile döküyor/ Sen sabret oğlum Allah büyüktür."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı