ÖSYM 2025 takvimi açıklandı mı? İşte YKS, KPSS ve ALES gibi tüm ÖSYM sınav tarihleri!
ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen sınavların 2025 yılına ait takvimi, milyonlarca adayın gündeminde ve merak konusu haline geldi. YKS, KPSS, ALES ve diğer merkezi sınavlara katılacak adaylar, 'ÖSYM 2025 sınav takvimi açıklandı mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte açıklanan veya açıklanması beklenen tüm sınav tarihleri ve ayrıntılar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl gerçekleştirilen sınavların 2025 yılına ait takvimi, milyonlarca adayın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Üniversiteye girişten kamu personeli alımına kadar birçok alanda belirleyici olan YKS, KPSS, ALES ve diğer önemli sınavlara katılacak adaylar, 'ÖSYM 2025 sınav takvimi açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle sınav hazırlık sürecini planlamak isteyen öğrenciler ve memur adayları, sınav tarihleri ve başvuru süreçlerine ilişkin güncel bilgileri büyük bir ilgiyle takip ediyor. Peki, 2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte açıklanan ve açıklanması beklenen tüm sınav tarihleri, başvuru detayları ve merak edilen diğer önemli bilgiler...
ÖSYM 2025 TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılında düzenlenecek sınavlara ilişkin güncel takvimi resmî olarak duyurdu. 13 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan sınav takvimi ile birlikte, yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm sınavların başvuru dönemleri, sınav günleri ve sonuç açıklama tarihleri netleşti.
İşte, öne çıkan 2025 ÖSYM sınav tarihleri…
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
- Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025
- Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025
- Başvuru Süreci: 6 Şubat - 3 Mart 2025
- Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 22 Temmuz 2025
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
- Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumu: 7 Eylül 2025
- Alan Bilgisi Oturumları: 13-14 Eylül 2025
- Başvuru Tarihleri: 26 Haziran - 10 Temmuz 2025
- Sonuçların Açıklanması: 10 Ekim 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
- ALES/1: 13 Nisan 2025
- ALES/2: 6 Temmuz 2025
- ALES/3: 23 Kasım 2025
- Sonuçların İlanı: 2 Mayıs, 25 Temmuz ve 12 Aralık 2025
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
- Sınav Günü: 20 Temmuz 2025
- Başvuru Dönemi: 21 Mayıs - 2 Haziran 2025
- Sonuç Tarihi: 14 Ağustos 2025
Yabancı Dil Sınavları
- YDS/1: 9 Mart 2025
- YDS/2: 16 Kasım 2025
- YÖKDİL/1: 16 Şubat 2025
- YÖKDİL/2: 27 Temmuz 2025