"Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Sempozyumu" yarın başlayacak

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Osmanlı Sadrazamı ve fikir adamı Said Halim Paşa'nın vefatının 100. yılı anısına sempozyum düzenlenecek.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Osmanlı Sadrazamı ve fikir adamı Said Halim Paşa'nın vefatının 100. yılı anısına sempozyum düzenlenecek.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden akademisyenler ve araştırmacıların katılacağı sempozyum, 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak sempozyumun birinci gününde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında salona sınırlı sayıda dinleyici kabul edilecek.

Sempozyumun ikinci günü ise Zeytinburnu Kültür Sanat adlı YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Etkinlikte, Said Halim Paşa'nın yaşam öyküsü, siyasi ve ilmi kişiliği, entelektüel birikimi, Türk modernleşmesi ve İslam düşüncesi üzerine yaptığı tespit ve teşhisler, adil bir dünya sistemi kurmak için dikkat edilmesi gereken hususlar çeşitli yönleriyle sunulacak.

Cevat Özkaya'nın başkanlığında, Prof. Dr. Hanefi Bostan, D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Yasin Aktay ve Prof. Dr. Kudret Bülbül'ün konuşmacı olacağı sempozyumun açılış oturumunda, Paşa'nın hayatı, İslamcılık fikri ve bu akım içindeki yeri ile Said Halim Paşa'nın Osmanlı'daki algısı ve geçmişten bugüne ne söylediği değerlendirilecek.

Sempozyumun ilk oturumunun başkanlığını Beşir Ayvazoğlu üstlenecek.

Oturumda, Said Halim Paşa'nın entelektüel isimlerle ilişkileri, "Kadın Serbestisi", ilim, maarif fikirlerini Prof. Dr. Abdullah Uçman, yazar Cihan Aktaş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz ve Dr. Kemal Kahraman ele alacak.

Sempozyumun ikinci gününde 4 oturum olacak

Sempozyumun ikinci gününde, Doç. Dr. Turgay Anar'ın başkanlık yapacağı oturumda, Ümit Aktaş, Doç. Dr. Ahmed Dağ, Dr. Güngör Göçer ve Erdal Kurğan, Said Halim Paşa'nın Osmanlı'nın son dönemde yaşadığı krizler hakkındaki fikirlerini, meşrutiyet düşüncesi üzerine değerlendirmelerini içeren sunumları olacak.

Prof. Dr. Fazıl Gökçek'in yönetimini üstleneceği üçüncü oturumda, Said Halim Paşa'nın kendi içindeki çelişkileri, spor ve kültüre olan merakı, dili ve üslubu, iktisat sosyolojisi yönleriyle, Hakan Arslanbezer, İbrahim Öztürkçü, Kürşad Arıkan ve Ali Haydar Beşer tarafından anlatılacak.

Programın dördüncü oturumunda Said Halim Paşa, İslamcılık anlayışı, hakikat algısı, çağdaş siyasal teorisi bağlamlarında değerlendirilecek. Prof. Dr. Ferhat Ağırman'ın başkanlığında gerçekleşecek bu oturuma, Prof. Dr. Bedri Gencer, Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Dr. Kürşad Atalar ve Dr. Vahdettin Işık konuk olacak.

Prof. Dr. Yücel Bulut'un başkanlığındaki son oturumda ise Doç. Dr. Alev Erkilet, Prof. Dr. Kenan Çağan, Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül ve Dr. Ahmet Süruri, Said Halim Paşa'nın düşüncesi hakkında tespitler, sorunlar, eleştiriler, onun milliyet, din ve yabancılaşma algıları üzerine tebliğlerini sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı