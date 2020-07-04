Osmancık'ta kır düğünü yapanlardan salon ücreti talep edilmeyecek
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Osmancık'ta kır düğünü yapanlardan salon ücreti talep edilmeyecek

Çorum'un Osmancık ilçesinde antik tiyatro salonlarını hatırlatan görünümüyle hizmete açılan Osman Bey Kır Bahçesi'nin açılış kurdelesini Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile davetliler kesti.

Osmancık'ta kır düğünü yapanlardan salon ücreti talep edilmeyecek
04.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:13

Çorum'un Osmancık ilçesinde antik tiyatro salonlarını hatırlatan görünümüyle hizmete açılan Osman Bey Kır Bahçesi'nin açılış kurdelesini Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile davetliler kesti.

Koyun Baba Mahallesi Çamlık Mesire alanında yıllardır hizmet veren Osman Bey Kafe ve Restoran, antik tiyatro salonlarını hatırlatan görünümüyle Kır Bahçesi'ni hizmete açtı. Sosyal mesafenin gözetildiği mekanın açılış kurdelesini kesen Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Böylesine güzel bir yeri daha da güzelleştirerek halkımızın hizmetine sunan yatırımcımıza teşekkür ediyorum. vesile olduğu için belediye başkanımızı da tebrik ediyorum. Osmancık'ımız Cumhur İttifakı'nda belediyemizin çalışmaları bizim katkı ve yardımlarımızla birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde her geçen gün her an daha da güzelleşecek. İnşallah şehrimiz daha güzel daha yaşanılabilir olacak. İşletmeciliğini yapan Erol kardeşimin de bol kazanç elde etmesini, milletimize güzel nezih hizmet edebilmesini temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.

'Düğün yapacaklara mekan ücretsiz'

Emekli İmam Hasan Akbaba hocanın duaları ile açılışı gerçekleşen Osman Bey Kır Bahçesi'nde sezon boyunca düğün yapacak olan çiftlerden salon ücretinin alınmayacağını belirten işletme sahibi Erol Zengin ise katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür ederek; "Pandemi dolayısıyla düğün, nişan, kına, nikah gibi organizasyonlarda bu sezon için salon ücreti talep etmeyeceğiz. Kır bahçemizde sosyal mesafeye uygun oturma düzenine önem verdik. Her organizasyon öncesi mekanın dezenfektesi, uygun noktalara el dezenfektanı yerleştirilmesi, eldivenli ve maskeli servis personelleri ile hizmet vermeye başlamıştır. "şeklinde konuştu.

Erol Zengin'in işletmeciliğini yaptığı mekanın açılışına AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Hakkı Güngör, AK Parti İl Genel Meclis ve Belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve davetliler katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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