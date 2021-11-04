Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki çeken Cem Yılmaz: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Rustem Batum Sohbetleri" adlı programa katıldı. Cem Yılmaz'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala ve terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında ne düşündüğü soruldu.

"GİZEMLİ BİR SUÇU VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini belirterek "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

"BİR NETİCE ÇIKACAK GİBİ"

"Vatandaşın bu insanlara neden düşman olduğu" sorusuna ise Yılmaz, "'Bu, Cem Yılmaz illuminaticiymiş' gibi bir şey oluyor. Bu onun komik olmayan versiyonu. Çok trajik. Bu iş geldi, bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi" yanıtını verdi.

"SİYASETLE UĞRAŞSAM TAMAM DİYECEĞİM"

Bu sözlerinin ardından büyük tepki toplayan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Yılmaz, "Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan." dedi.

"BANA PKK'LI DİYOR, BEN MİYİM PKK'LI, VALLA HAYRET ARKADAŞ"

Yılmaz, "Bana aklına geliyor bir anda PKK'lı diyor mesela! Öbürü aşı lobisi der... Yahu nerden bu kadar rahat sallamak. Bir insanın bir eylemi olur bir bilinirliği vardır. PKK'lı ne yahu insan biraz çekinir bir dakika düşünür ya. Ben miyim PKK'lı valla hayret arkadaş. Kime hakkımızı soracağız meçhul." ifadeleri kullandı.

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