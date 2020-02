Oscar 2020 ödülleri verildi! Oscar Ödülleri nedir, ne zaman ortaya çıktı? Akademi Ödülleri tarihi

10.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:26

Oscar Ödülleri, genellikle Şubat ayında sahiplerini bulur. Akademi üyelerinin oylarıyla verilir ve yaklaşık 6 bin kişiden oluşan üye listeleri gizli tutulur. Üyeler ABD'de yer alsa da diğer ülkelerden de üyelikler yapılabilir. Akademi Ödülleri hakkında detaylı bilgi haberimizde...

OSCAR NEDİR?

Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından yılda bir kez verilir. Ödül kazananlara verilen heykelciğin resmi adı "Akademi Liyakat Ödülü" (Academy Award of Merit) olmasına rağmen heykelcik genellikle "Oscar" adıyla anılır. Heykelcik, art deco üslubunda tasvir edilmiş bir şövalyedir.

OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN ORATAYA ÇIKTI?

Film endüstrisinde yılın en başarılı sanatçılarına verilen bir ödüldür. 1927'de ''Sinema Sanatları Ve Fen Kolları Akademisi'' tarafından düşünüldü ve ilk defa 1929'da, 11 sanatçıya verilmiştir. Günümüzde her yıl 25 kişiye Oscar dağıtıldı. Ödül töreninde verilen heykelcik asıl adını 1931'de, Akademi'nin genel sekreterlerinden Margaret Menick'in heykelciği gördüğü anda dile getirdiği ''Tıpkı Oscar amcama benziyor!'' sözü üzerine aldı. Akademi, Oscar ismini 1939 yılına kadar resmi olarak kullanmamıştır.

1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve şubat ayında düzenlenen törenle dağıtılır. Akademi'nin yaklaşık 6.000 sinema profesyonelinden oluşan üye listesi gizli tutulur. Üyelerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunsa da şartları karşılayan diğer ülke vatandaşları da Akademi'ye üye olabilir.

Oscar heykelciğini Metro Goldwyn Mayer'in sanat yönetmeni Cedric Gibbons tasarladı. Cedric Gibbons, o anda beş parçalı bir film makarası üstünde elinde kılıcıyla dikilen bir şövalye taslağını çizdi. Bu film makarasının beş halkası oyuncular, film yazarları, yönetmenler, yapımcılar ve teknisyenleri temsil eder. Heykelcik 34 santim yüksekliğinde, 3,85 kilo ağırlığında ve 24 ayar altınla kaplıdır.

OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLIĞI NASIL OLUR?

Üyeler akademiye katılmak üzere bir davet alırlar. Üyelik Board of Governors tarafından verilir. Üyelik için sinema alanında seçkin bir kariyere sahip olmak ön koşuldur. Akademi üyeliği, sinema filmlerinde farklı disiplinleri temsil etmek için 15 dala bölünmüştür. Bunlar; oyuncular, yönetmenler, sinematograflar, sanat yonetmenleri, film editorleri, müzik, yapımcılar, halkla iliskiler, kısa filmler ve animasyon, ses, gorsel efektler, yazarlar, belgeseller.

Bir filmin Oscar'a aday gösterilebilmesi için 40 dakikadan uzun olması, ABD-Los Angeles ili sınırları içinde en az bir sinemada paralı gösteriminin gerçekleşmiş olması ve gösterimin en az bir hafta sürmüş olması şartı aranıyor.

AKADEMİ ÖDÜLLERİ KATEGORİLERİ

En İyi Film:1928'den beri

En İyi Yönetmen:1928'den beri

En İyi Kadın Oyuncu:1928'den beri

En İyi Erkek Oyuncu:1928'den beri

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:1936'dan beri

En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu:1936'dan beri

En İyi Kurgu :1935'ten beri

En İyi Özgün Senaryo:1940'tan beri

En İyi Uyarlama Senaryo:1928'den beri

En İyi Kısa Film:1931'den beri

En İyi Belgesel Film:1943'ten beri

En İyi Kısa Belgesel Film :1941'den beri

En İyi Sanat Yönetmeni:1928'den beri

En İyi Sinematografi:1928'den beri

En İyi Görsel Efekt:1939'dan beri

En İyi Kostüm:1948'den beri

En İyi Makyaj:1981'den beri

En İyi Orijinal Şarkı :1934'ten beri

En İyi Film Müziği:1934'ten beri

En İyi Ses Kurgusu:1963'ten beri

En İyi Ses Miksajı:1930'dan beri

En İyi Yabancı Film:1947'den beri

En İyi Kısa Animasyon Filmi :1931'den beri

En İyi Animasyon Filmi:2001'den beri