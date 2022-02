"Orta Karadeniz Kariyer Fuarı" 2-3 Mart'ta Samsun'da yapılacak

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde 2019 yılında "Yetenek her yerde" temasıyla başlatılan, kamu, özel sektör ve meslek odalarının iş birliğiyle gerçekleştirilen kariyer fuarı, Ondokuz Mayıs Üniversitenin (OMÜ) ev sahipliğinde Samsun'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF) adıyla yapılacak.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF) adıyla gerçekleştirilecek fuar ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektörden birçok kurumla iş birliğinde hareket edeceklerini söyledi.

Fuar vesilesiyle yapılacak iş birliklerinin, oluşacak enerjinin kalıcı ve daim olmasını arzuladıklarını dile getiren Ünal, "Türkiye'nin marka kurumlarıyla bağlantımızı daha da işlevsel hale getirmeli ve sağlıklı zemine oturtmalıyız. Dolayısıyla daha önce, 'sektörel buluşmalar' adıyla yaptığımız bu etkinlikleri daha güçlü ve etkili organize edebilmeliyiz. OKAF'22'den OMÜ olarak güçlenmiş şekilde çıkmak zorundayız ki kurumsal ilişki ve iş birlikleri istikrarlı şekilde devam etsin." dedi.

Ünal, öğrenciler, mezunlar ve sektör açısından kariyer noktasında önemli katkılar sağlayan bölgesel kariyer fuarlarının interaktif program çerçevesinde birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılmasını hedeflediğini anlattı.

Gençlerin her birinin birer yetenek olduklarını hissettirmeyi hedefleyen "Yetenek her yerde" etkinliklerinin önemli olduğuna işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"OKAF ile ülkemizin her bölgesindeki üniversiteli gençlerin niteliklerine uygun iş ve staj fırsatlarına erişim sağlaması amaçlanmakta. İstihdamın büyük oranını oluşturan KOBİ'lerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarını ve kapasitelerini artırmak da etkinliklerin bir diğer amacıdır. OMÜ ve paydaş üniversitelerin öğrencilerinin ve mezunlarının katılımıyla gerçekleşecek fuar, bölgede faaliyet yürüten kurumları, kuruluşları, işletmeleri ve üniversiteleri bir araya getirecek. Söz konusu firmaları insan kaynakları anlamında destekleme hem de katılımcı öğrencilerin meslekler hakkında detaylı bilgi alma, firmaları tanıma, girişimcilik, kendi işini kurma gibi konularda bilgilenmesini sağlayacak. Samsun, gücü ve potansiyeli ile bunu yapabilecek yeteneğe sahip bir kent. Dolayısıyla OKAF'22, önümüzdeki en yakın ve en önemli fırsat olarak görünüyor. Birbirimizin elini tutup güç birliğine gidersek amacımıza ulaşırız. Samsun'daki her kurumun kendine özgü bir çalışması var ancak bu çabaların nihayete erebilmesi için birlikte hareket etmek gerekiyor. Taşı kaldırmak için aynı anda harekete geçmeliyiz. Aksi takdirde her birimiz yoruluyoruz ve çabamız, istediklerimiz için yetersiz kalıyor. O nedenle bizler bu buluşmayı, daha stratejik iş birlikleri adına bir milat olarak kabul ediyoruz."

Ünal, Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin paydaş olduğu OKAF'22 fuarının 2-3 Mart'ta eski Makro Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşeceğini kaydetti.