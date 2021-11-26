Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Samsun İlimizde Yapıldı

SAMSUN (Habermetre) - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Samsun İlimizde YapıldıOKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın ev sahipliğinde Samsun ilimizde düzenlenen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısına; Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Amasya Valisi Sayın Mustafa Masatlı, Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı toplantıda yaptığı açılış konuşmasında; "Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2021 yılı Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Samsun'da bir aradayız. Artık 2021 yılının son aylarını yaşıyoruz. Ülkemiz ve bölge illerimizin ekonomik ve sosyal şartlarında derinden değişimlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Piyasa şartlarını zorlayan fiyat dalgalanmaları pek çok şeyi olduğu gibi, Kalkınma Ajansı'nın da desteği ile uygulanan projeleri de etkiliyor. Ajansımız, farklı mali destek programları bünyesinde 100'ün üzerinde projenin uygulamasını takip ediyor. Bütün bu projelerin belirli bir bütçe disiplini içerisinde planlanan zaman diliminde ve beklenen sonuçlar elde edilmiş olarak tamamlanması noktasında, gerek Ajansın gerekse de proje yararlanıcısı kurum ve kuruluşların yoğun gayret sarf etmesi gerekiyor. Bu noktada, OKA Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler, illerimizdeki bütün projelerin birebir takibini yapıyoruz. Aksayan noktalarda imkanları gözden geçirerek gereken müdahaleyi her düzeyde yapıyoruz. Bu vesileyle, kaynakların verimli ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı konusundaki kararlılığımızı bir kere daha ifade etmek isterim. Eylül ayında Çorum'da yaptığımız son toplantımızdan bu yana Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 6 proje ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 1 proje uygulama aşamasına geçmiştir. 2022 yılı programlarına yönelik hazırlıklar da başlatılmıştır. Acil sorunlara odaklanmış ve gerçekçi çözümler öngören bir çalışma yaklaşımı benimsemiş, istihdam, üretim ve katma değer artışı gibi sonuçları hedefleyen model projeler geliştirmenin çok önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim. Bugünkü toplantımızda Ajansın, devam eden proje uygulamaları ile ilgili görüşmeler yapıp Ajans kaynaklarının doğru yatırım ve faaliyetlere yönlendirilmesi için gündem maddelerini ele alacağız. Şehrimizde ağırlamaktan şeref duyduğum Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor ve toplantımızın bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum. " dedi. Toplantıda daha sonra gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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