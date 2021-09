Örnek temizlik işçisi, Başkan Tören tarafından ödüllendirildi

Ordu'da, sokaklarda yaptığı titiz temizlik çalışmaları esnasında vatandaşlar tarafından fotoğrafı çekilen ve bu hareketi ile büyük beğeni toplayan temizlik görevlisi, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından altınla ile ödüllendirildi.

Ordu'da, sokaklarda yaptığı titiz temizlik çalışmaları esnasında vatandaşlar tarafından fotoğrafı çekilen ve bu hareketi ile büyük beğeni toplayan temizlik görevlisi, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından altınla ile ödüllendirildi.

Vatandaşlar tarafından sokaktaki çalışmaları esnasında çekilen, parke taşlarının aralarını temizlediği esnada fotoğrafındaki samimiyetini yansıtan görüntü ile kentte yaşayan vatandaşların büyük takdirini kazanan temizlik işleri müdürlüğü personeli Mustafa Duman, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in misafiri oldu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, temizlik görevlisi Mustafa Duman'ın herkese örnek olacak bu davranışı karşılıksız bırakmadı. Başkan Tören, makamına davet ettiği Mustafa Duman ile kahve eşliğinde bir süre sohbet etti. Tören, örnek davranışından dolayı Duman'a teşekkür etti. Rızkını, helal kazanmak istediğini ve işini severek yaptığını, sokakları da kendi evi gibi gördüğünü söyleyen Mustafa Duman, Başkan Aşkın Tören tarafından altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Temizlik işçisi Mustafa Duman'ın, sosyal medyaya yansıyan fotoğrafının, işini sevmenin yanında sevgisini, aşkını ve gönlünü katmanın sonucu olduğunu ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Bir vatandaşımızın, emekçi kardeşim, çalışma arkadaşım Mustafa beyin sokaktaki çalışmasını resmetmesiyle sosyal medyada yer alan o çalışma bir anda Ordu'ya mal oldu. Sorumlu davranışı, yüksek ahlakı ve özverisi dolayısıyla çalışma arkadaşımı öncelikle tebrik etmek istedim. Böylesi örnek bir davranışa bu şehrin belediye başkanı olarak kayıtsız kalmam söz konusu olamaz. Şahsında Altınordu Belediyesi'nin tüm çalışanlarını memleketine şehrine insanına hizmet ederken, aynı ahlak aynı karakter ve aynı seciyede görüyoruz. Mustafa kardeşim o resimle birlikte her bir çalışanımızı en üst seviyede ve en doğru şekilde temsil eden birisi olarak bayraklaştırdı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Mustafa Duman'ın şahsında tüm çalışma arkadaşlarıma özellikle bu pandemi döneminde göstermiş oldukları o çalışkan özverili gayretleri dolayısıyla bir kez daha tebrik ve teşekkür ediyorum. Her bir arkadaşımın alın teri bizim için çok kıymetlidir. Kursaktan geçen her lokmanın rızkı alın teriyle ahlakla hizmetle buluşturduğumuz takdirde tadı oluyor. Böyle çalışan emekçiler bizim başımızın üstünde taşıyacağımız dostlarımızdır. Memleketini en çok seven, görevini en iyi yapandır anlayışını şiar edinmiş bir ekibin parçası olmaktan, Mustafa bey ve tüm mesai arkadaşlarımla Altınordu'muz için çalışmaktan müteşekkirim" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı