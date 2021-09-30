'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

ANTALYA (DHA) - NESLİ tehlike altındaki yabani kedi türlerinden, 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak (caracal caracal), Antalya'da 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan, nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak; Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün arazi ve fotokapan yoluyla yapılan çalışmaları kapsamında, 2 yavru ve anne olmak üzere 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi. 'Ormanın hayalet kedisi' olarak da bilinen karakulaklara ait görüntüler, Antalya sınırlarında elde edildi. Su kanalından su içerken görüntülenen karakulak ailesi, ürkek haliyle dikkat çekti.

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