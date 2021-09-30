'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

NESLİ tehlike altındaki yabani kedi türlerinden, 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak (caracal caracal), Antalya'da 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi.

ANTALYA (DHA) - NESLİ tehlike altındaki yabani kedi türlerinden, 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak (caracal caracal), Antalya'da 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan, nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak; Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün arazi ve fotokapan yoluyla yapılan çalışmaları kapsamında, 2 yavru ve anne olmak üzere 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi. 'Ormanın hayalet kedisi' olarak da bilinen karakulaklara ait görüntüler, Antalya sınırlarında elde edildi. Su kanalından su içerken görüntülenen karakulak ailesi, ürkek haliyle dikkat çekti.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ülkede yaşayan yabani kedi türlerinden biri ve ince yapılı, çevik kedi olan karakulakların çok çeşitli habitatlarda bulunabileceği belirtildi. Açıklıklı ağaçlıklar, fundalıklar, çalılıklar, maki gibi bodur bitkilerle kaplı alanlar, düzlük, tepelik ve kayalıklı bölgelerin, türün habitatları olduğu kaydedildi.

Karakulakların tavşan, küçük kemirgenler ve çeşitli kuş türlerini kapsayan geniş beslenme alışkanlığı olduğu da belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Çoğunlukla kuşlar için yapılan yüksek ve atletik atlayışlarıyla bilinmelerine rağmen tüm bölgelerde memeliler besin diyetinin yarısını oluşturur. Bu büyüklükteki tüm kedi türleri düşünüldüğünde, kendi ağırlığının 2 ya da 3 katı ağırlığında avları avlayabilmesi bu kedi türünü eşsiz kılar. Arada evcil hayvanları da avlar. Ön bacaklara göre oldukça gelişmiş ve uzun arka bacaklarıyla mükemmel sıçrayışlar yapabilir."

POPÜLASYONU BİLİNMİYOR

Karakulakların yılda bir defa yavru sahibi olabildikleri belirtilerek, göç etmedikleri, yerel ve alan korumacı oldukları kaydedildi. Türkiye popülasyonu hakkında yeterince bilgi olmadığına da işaret edilerek, ülkenin güney ve batı bölgelerinde yaşadığının bilindiği açıklandı.

BELGESELİ ÇEKİLİYOR

Ayrıca DKMP Genel Müdürlüğü ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, TRT tarafından 2 yıl sürecek olan karakulak belgeseli çekimlerinin Burdur'da başladığı bilgisi verildi.

?


'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Son Dakika Haberleri
Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

 Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Oğuzhan Koç Şevval Şahin Acun Ilıcalı
Spor Valentin Rosier Umut Meraş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hulusi Akar Armin Laschet Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 09:45:44. #1.12#