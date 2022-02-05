Ormanda gece vakti gezenler korkunç bir bölge keşfetti! Hiç kimse girmeye cesaret edemiyor - Haberler
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Ormanda gece vakti gezenler korkunç bir bölge keşfetti! Hiç kimse girmeye cesaret edemiyor

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Ormanda gece vakti gezenler korkunç bir bölge keşfetti! Hiç kimse girmeye cesaret edemiyor

Almanya'daki ormanlık alanda gece vakti gezintiye çıkan maceracılar tarafından keşfedilen bebek oyuncaklarının asılı olduğu bölge dehşete düşürdü. Ürkütücü görüntüsü nedeniyle kimsenin girmek istemediği bölgenin sırrı hala çözülemedi.

Almanya'da fotoğrafçılık yapan bir grup tarafından ormanlık alanda gerçekleştirilen keşif, tüm dünyayı hayretler içerisinde bıraktı. Bir Facebook sayfası tarafından paylaşılan fotoğraflarda, ormanlık alandaki oyuncak bebek alanı tüyler ürpertti.

KİMİ GÜLÜYOR, KİMİ AĞLIYOR

Facebook üzerinden 'Hassas içerik' olarak paylaşılan görüntülerde bazı oyuncak bebeklerin güldüğü görülürken bazılarının ağladığı görülüyor. Oyuncak bebeklerin üstlerindeki kıyafetlerin yırtık olması ise olayı daha da ilginç bir hale getiriyor.

SIRRI HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Ürkütücü olması nedeniyle söz konusu alana kimsenin giremediği öğrenilirken, ilginç bölge hala sırrını koruyor. Bazıları bunun bir sanat çalışması olduğunu öne sürse de bebeklerin daha farklı bir amaçla oraya konulduğunu düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla.

İşte ormanlık alanda çekilen bazı fotoğraflar:

Ormanda gece vakti gezenler korkunç bir bölge keşfetti! Hiç kimse girmeye cesaret edemiyor

Ormanda gece vakti gezenler korkunç bir bölge keşfetti! Hiç kimse girmeye cesaret edemiyor

Ormanda gece vakti gezenler korkunç bir bölge keşfetti! Hiç kimse girmeye cesaret edemiyor

Ormanda gece vakti gezenler korkunç bir bölge keşfetti! Hiç kimse girmeye cesaret edemiyor

Ormanda gece vakti gezenler korkunç bir bölge keşfetti! Hiç kimse girmeye cesaret edemiyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bebek, Yaşam, Dünya, Haber

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