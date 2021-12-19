Orman yangınları harekete geçirdi: Orman köylerinde yaşayan vatandaşlara 'gönüllü itfaiyecilik' eğitimi

ÇANKIRI (İHA) - Son dönemde artan orman yangınlarına kendi çabaları ile müdahale etmek isteyen vatandaşların bilinçlendirilmesi için harekete geçen Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı akademisyenleri ve öğrencileri, orman bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşlara 'gönüllü itfaiyecilik' eğitimi veriyor.

Her yıl daha çok alana yayılmaya başlayan orman yangınları, can ve mal kayıplarının yanı sıra, doğada büyük tahribata sebep oluyor. Bu kayıpları en aza indirmeyi hedefleyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı akademisyenleri ve öğrencileri, önemli bir projeye imza attı. Orman yangınlarının artması sonrasında harekete geçen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı akademik kadrosu, "Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi"ni hayata geçirdi. Başlatılan proje kapsamında orman bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşlara itfaiyecilik eğitimi verilecek. Vatandaşlar eğitimlerde, yangınlara nasıl müdahale edeceğini ve yangın anında yapılmaması gereken konularda bilgilendirilecek. Eğitim alan vatandaşlar, orman yangınlarına büyük öneme sahip olan ilk müdahaleyi yapabilecek.

"Felaketler başa gelmeden önleyici tedbirleri almak gerekir"

Projeyle ilgili konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi ve Yangın Söndürme Uzmanı Murat Ercan, "Ülkemiz hem jeopolitik konumu itibari ile hem de coğrafi konumu itibari ile doğal, beşeri ve insan kökenli afetlere maruz kalmaktadır. Bizler de buradan yola çıkarak ülkemiz adına felaketler olmadan önce nasıl tedbirler alabiliriz aşamasındayız. Burada da hazırlık aşamasındaki eğitimi üniversite olarak üstlendik. Okulumuz bünyesinde yetiştirdiğimiz öğrenciler ve akademik kadromuz ile birlikte gönüllü itfaiyecilik projesini başlattık, akademik bağlamda orman köylerinin eğitimi ile başladık ardından çalışmayan ev hanımlarımızı da eğitime aldık. Çalışmayan kadınlarımızın ev yangınları hakkında, nasıl müdahale edecekleri hakkında bir bilgisi yok. Diğer bir hedef kitlemiz ise engelli vatandaşların bakıcı aileleri, yangın esnasında engelli vatandaşlarımızı yangından nasıl tahliye edecekleri hakkında eğitimler vermeye başlayacağız. Bir diğer husus ise çocuklar. Çocuklar yangın esnasında korktukları için kapıların, kanepelerin arkasına saklanıyor ve itfaiyeciler yangın esnasında çocukları göremeyebiliyor ve müdahale edemediği zamanlar oluyor. Bunların önüne geçmek için büyük çaplı bir proje başlattık" dedi.

"İtfaiye oraya gitmeden ilk müdahaleyi yapacaklar"

Verilecek olan gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinin önemine değinen Ercan, "Son zamanlarda yaşanan orman yangınları vatandaşlarımız yangınlara terlikle, şortla müdahale ediyor, şimdi biz bunun önüne geçmenin planını yaptık, öncelikle orman köylerini sıkı bir eğitime alacağız. Orman Bakanlığının hibe verdiği traktörün arkasına takılan su tankeri ile itfaiye aracına dönüyor ve itfaiye oraya gitmeden ilk müdahaleyi yapacaklar. Şimdi gönüllü itfaiyecilik projesini başlattık. Öncelikli olarak üniversitemizden ve İl Emniyet Müdürlüğümüzden başladık. Talep oldukça eğitimlerimizi bekletmeden açıyoruz" diye konuştu. - ÇANKIRI