Orman personeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ormanları koruyarak geçiriyor

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman personelleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ormanları koruyarak geçiriyor.

Nurdağı Orman İşletme Şefi Ali Göçmen, AA muhabirine, işçi bayramı da olsa personelin çalışmalarına devam ettiğini, görevlerinin ormanları herhangi bir tehlikeye karşı muhafaza etmek olduğunu söyledi.

Göçmen, her ağacın bir insan olduğunu, ormanların Türkiye'nin gözbebeği olduğunu belirterek, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Memlekete hizmet etmek adına çalışmaya devam ettiklerini aktaran Göçmen, şöyle devam etti:

"Orman Genel Müdürlüğü olarak fedakarlık isteyen bir kurumda çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da yeterince fedakar davranıyorlar. Gece, gündüz, tatil ve bayramda 7 gün 24 saat arkadaşlarımız çalışmaktalar. Bugünde 1 Mayıs, kısıtlama var ama fotokapanımıza ihbar düştü. Bizde bugün buraya geldik, inceleme yapıyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle yangınlar bizim önceliğimizdir. 7 gün 24 saat arkadaşlarımız, kule ve yangın müdahale binalarında hazır bekleriz. İlk ateş ve ilk ihbarla çıkmak durumundayız. Arkadaşlarımızla birlikte orman yangınlarına karşı hafta tatilleri, bayram tatilleri ve 1 Mayıs'ta başta olmak üzere çalışmaktayız. 7 gün 24 saat nöbetteyiz."

Orman muhafaza personellerinden Abdurrahman Kayıklık da ormancılık mesleğinin gönül işi olduğunu ve ülkede tam kapanmadan dolayı insanlar dışarı çıkamasa da olası acil durumlara karşı görevlerinin başında olduklarını kaydetti.

Bugün işçinin emekçinin alın teri bayramı olduğunu ifade eden Kayıklık, "Gece veya her hangi bir saat fark etmiyor. Biz her zaman göreve hazırız. Bugün günlerden 1 Mayıs işçi arkadaşlarımızın bayramı. Biz her zaman görevimizin başındayız. 1 Mayıs olsun 2 Mayıs olsun bizim için değişen bir şey olmuyor. Haftanın 7 gün 24 saati buradayız, çalışıyoruz. Yaptığımız işten memnunuz. Çünkü doğayı seviyoruz. Gönül işi bu. Doğayı sevmeyen insanları da sevmez. 1 Mayıs da olsa ormanlarımız ciğerlerimiz bizlere emanet." diye konuştu.

