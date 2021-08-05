Organize ve Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları yapılıyor

Kars'ta, Organize ve Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları yapılıyor.

Kars'ta, Organize ve Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları yapılıyor. Uzun yıllardan beri kangrene dönen yolların yapılması sanayi esnafının yüzünü güldürdü.

2021 yılı yatırım programına alınan ve önce alt yapı çalışmalarıyla başlanan Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi'nin yollarının söküm çalışmaları başladı. Yılsonuna kadar tamamlanması düşünülen Organize ve Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları yapılırken, sanayi esnafından da işyerlerinin alt yapılarını tamamlamaları istendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile Kars OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yürütülen yol çalışmaları tamamlandığı sanayi esnafı bozuk yollardan kurtulmuş olacak.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Namık Akça, uzun yıllardan beri devam eden yol sorunun 2021 yılı sonunda sona ereceğini söyledi.

Kars Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Namık Akça, "Yıllardır kangren olan Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları nihayet yapılmaya başlandı. 3 ay içerisinde tamamlanacak. Sanayi Sitesi'nin iç yolları da dahil asfaltlaması, su, kanalizasyon, drenaj kanalları dahil, Sanayi Sitemiz de yol sorunu, kanalizasyon sorunu kalmayacak. Esnaf ve sanatkarlarımıza inşallah birkaç ay içerisinde yol sorunu bittikten sonra hem işyerlerine daha rahat gidip gelebilecekler. Müşteri açısından potansiyel artışı söz konusu olacak. Nihayet bu yıl Sanayi Sitemizin tüm sorunları çözülmüş olacak" dedi.

Küçük Sanayi Sitesi'nin yollarının yapımında çok büyük katkı ve emekleri olan başta Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, olmak üzere AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Filiz Çalış'a teşekkür eden Akça, doğalgaz altyapısının da tamamının yapıldığını söyledi.

Akça, "Doğalgazın tamamı bitti. Burada da esnaflarımıza yine sorumluluk düşüyor. Asfaltlama yapılmadan önce herkes doğalgazını çıkışına kadar yapmalı ki, asfalt yapıldıktan sonra tekrar yollar bozulma durumuna gelmesin. Doğalgaz firması da çalışıyor, eksiklerini tamamlıyor. 3 ay içerisinde sanayi de tüm sorunlarımıza bitmiş olacak. Yine ben başta Vali Türker Öksüz olmak üzere emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor" diye konuştu.

Öte yandan Küçük Sanayi Sitesi çevresindeki yollarda su baskınlarının önlenmesi ve asfalt yol yapımı için kazı çalışmaları başlarken, Organize Sanayi Bölgesi'nde de kaldırımlar yapılıyor. Bölgede ayrıca OSB Ticaret Merkezi doğalgaz hattı Parsel bağlantıları da tamamlanıyor.

Alt yapısıyla birlikte yaklaşık 16 milyon liralık proje olan Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi'nin yolları yapımının 2021 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı