Ordu'nun en işlek caddesine bariyerli önlem Ordu'nun en işlek caddesine bariyerli önlemORDU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentin en işlek caddesi olan Süleyman Felek ve İsmet Paşa caddelerinde yaya yoğunluğunu azaltmak için bariyerli önlem alınarak, kontrollü giriş çıkış yapılmaya başlandı.

Ordu'nun en işlek caddesine bariyerli önlem

ORDU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentin en işlek caddesi olan Süleyman Felek ve İsmet Paşa caddelerinde yaya yoğunluğunu azaltmak için bariyerli önlem alınarak, kontrollü giriş çıkış yapılmaya başlandı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, dün kentin en işlek caddesi olan Süleyman Felek ve İsmet Paşa caddelerinde denetim yaparak, sosyal mesafe konusunda vatandaşları ve görevlileri uyardı. Vatandaşların tüm çağrı ve çabalara rağmen halen kent merkezindeki caddelerde yoğun olarak gezmeleri üzerine, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla bu kez yaya yoğunluğu olan iki caddeye bariyer konuldu. Polis, yayaların bir araya toplanmasını ve yoğunluk oluşmasını önlemek için caddeye giriş ve çıkışları kontrol altında tutarak, banka ve iş yerlerinde işi olmayanları, gezmek amacıyla caddeyi kullananları içeriye almadı. Caddeden geçen vatandaşların da cihazla ateşi ölçülürken, banka kuyruklarında sosyal mesafeye uyulması noktasında da sürekli uyarılar yapıldı.

'İL DIŞINDAN GELENLER BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR'

Vali Seddar Yavuz, il dışından kente gelen vatandaşların büyük risk oluşturduğuna dikkat çekerek, 'Bu riski ortadan kaldırmak ve azaltmak için de ilave tedbirler alıyoruz. İl sınırlarımızda oluşturmuş olduğumuz kontrol noktalarında, güvenlik birimlerimiz ve sağlık personeli vasıtasıyla etkin denetimler yürütüyoruz. Bunun yanında her ilçe giriş ve çıkışlarında gerekli kontrol ve denetimleri yapıyoruz. Ayrıca, ilimiz genelindeki 774 mahalle muhtarımıza SMS yoluyla mesaj göndermek ve onları telefonla aramak suretiyle il dışından insanların gelmemeleri konusunda uyarılmalarını, eğer gelmişler ise 14 gün kuralına mutlaka uymalarını, belirlenen tedbirlere uymayanların kaymakamlıklara bildirilerek, gerekli cezai işleme tabi tutulmalarının sağlanmasını istedim. Koronavirüs vakası görülen, olası vaka olarak değerlendirilen yerleşim yerlerinde de tedbir amaçlı karantina kararı alıyoruz. Koronavirüs salgınının ilimizde yaygınlaşmaması için gereken tüm tedbir ve önlemler tavizsiz bir şekilde alınacak ve uygulanacaktır' dedi.

Vatandaşlar da valilik tarafından alınan kararın gayet olumlu olduğunu belirterek, benzer uygulamanın ilçe merkezlerinde de yapılmasını istedi.

Bankada işi olması nedeniyle ateşini ölçtürdükten sonra polis kontrol noktasından caddeye giren Hayri Demir, 'Uygulama gerçekten çok güzel. Bu kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Vali bey zaten dün caddeyi gezmişti, son manzarayı gördü. Bunun hemen ardından başlatılan uygulama güzel bir şey' dedi.

Osman Şahin ise, uygulamanın sadece kent merkezinde yoğun olan caddede değil ilçeler geneline de yayılmasının oldukça fayda sağlayacağını belirterek, tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi.

Kaynak: DHA