Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor - Haberler Magazin
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Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bu yıl İlk ve Son, Yalancı ve Kulüp dizilerinde rol alan oyuncu Salih Bademci, başarılı performanslarıyla hayranlarından tam not aldı. Sosyal medyada gündem olan oyuncu için "2021 senin yılın oldu, gerçek bir jön" yorumları yapılıyor.

BluTv'de yayınlanan İlk ve Son dizisinde Özge Özpirincçi ile başrolü paylaşan Salih Bademci, Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinde de Burçin Terzioğlu ile partner oldu. Her iki yapımdaki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle sevenlerinden tam not aldı.

Peş peşe başarılı yapımlarda rol alan ve her projede farklı bir karaktere hayat veren Salih Bademci; Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Asude Kelebek gibi isimlerle Kulüp dizisinde başrolü paylaşıyor. 1950'li yılların Türkiye'sini mercek altına alan dizide Selim Songür karakterine hayat veren Salih Bademci, performansıyla sosyal medyada da gündem oldu. Oyuncu için "Bu yılın yıldızı Salih Bademci" yorumları yapılmaya devam ediyor.

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. 2007 yılında Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir yükseliş yaşadıktan sonra Zeytin Tepesi, Ulan İstanbul ve Kiralık Aşk dizisinde rol aldı.

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci, Star TV'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda Fikret karakterini canlandırdı. BluTv'de yayınlanan İlk ve Son dizisinde rol alan oyuncu, aynı zamanda Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşıyor. Bademci bunların yanı sıra Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisinde rol alıyor.

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

Onlarca dizide oynadı ama bu defa bir başka! Sosyal medyada Salih Bademci fırtınası esiyor

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Ecem Altan
Ecem Altan
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